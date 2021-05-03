Мустамяэский центр Invaru теперь работает по субботам и расширяет спектр услуг

По словам руководителя по обслуживанию Invaru Кадри Лемберг, нуждающиеся в помощи уже некоторое время ожидали возобновления работы представительства по субботам. ”Начиная с субботы этой недели представительство Invaru, что на Мустамяэ теэ, могут посещать те клиенты, которые не успели сделать это в будние дни”, — отметил она и добавила, что так нуждающиеся в помощи смогут получить больше необходимых для себя услуг.

Интерес к получению вспомогательных средств и по субботам был большой, потому что, по словам Лемберг, невозможно отложить или предвидеть наперед нужду в применении вспомогательного средства. ”Каждый месяц по всей Эстонии представительства Invaru посещают более 10000 нуждающихся в помощи, из которых около тысячи ищут различные решения именно в таллиннских представительствах центра”, — рассказывает Лемберг о необходимости предоставления услуг Invaru в столичном регионе.

В мустамяэское представительство Invaru обращаются в основном для подбора вспомогательных средств для передвижения и для решения проблем недержания. На месте можно увидеть различные вспомогательные средства для передвижения: начиная от сложных — такие как электрические инвалидная коляски или подъемники — до простых — например, ходунки и костыли.

”Все чаще эти средства берут в прокат при временной необходимости или же для того, чтобы сначала привыкнуть к ним и лишь после этого при желании приобрести”, — поясняет Лемберг. Также она отмечает, что среди тех, кто берет вспомогательные средства напрокат, не только пожилые пользователи, но и молодые люди, которым необходимо в течение нескольких месяцев пользоваться, например, детскими весами или отсосами для грудного молока. ”Плюс к этому молодые семьи могут в центре вспомогательных средств приобрести экологичные подгузники, многоразовые простыни, устойчивые к жидкостям или предназначенные для детей дружелюбные к окружающей среде товары для ухода за кожей”.

В мустамяэское представительство Invaru по адресу Мустамяэ теэ 6b можно как автобусами номер 16, 26, 26a, 33, так и троллейбусами номер 1 и 5 до остановки ”Välja”. Также это сделать можно автобусами 21, 21b, 22, 41, 41b, 42, 43 до остановки ”Pirni”. Для пребывающих автомобилем возле центра вспомогательных средств есть парковочные места, в том числе и парковочное место для инвалида.