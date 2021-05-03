В Эстонии принят десятилетний государственный план действий по борьбе с раком(8)
”Рак становится все более распространенным хроническим заболеванием, которое угрожает общественному здоровью и создает нагрузку на нашу систему здравоохранения. Злокачественные опухоли — это основная причина преждевременной смерти в Эстонии после сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как значительную часть раковых заболеваний можно предотвратить. В качестве важного шага больничная касса с этого года будет финансировать скрининг на онкологические заболевания для незастрахованных людей, тем самым помогая сократить задержки в необходимом лечении рака и, как следствие, ущерб здоровью и преждевременную смертность. Однако многое еще предстоит сделать для более эффективной и продуманной борьбы с раком. План действий по борьбе с раком, разработанный в рамках широкого сотрудничества, поможет нам вместе предпринять необходимые шаги”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Ежегодно в Эстонии почти 8 800 человек заболевают раком и около 3 800 человек умирают от него. К 2030 году количество новых случаев рака увеличится до 11 000 в год. Отчасти это связано со старением населения, а отчасти с влиянием факторов риска, связанных с образом жизни, в частности, употреблением алкоголя и табака, а также низким уровнем физической активности и несбалансированным питанием. В то же время почти 40 процентов случаев рака можно предотвратить.
По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, которая руководила разработкой плана действий по борьбе с раком, цель института — внедрить лучшие достижения исследований, чтобы люди в Эстонии жили дольше и здоровее. ”Если мы посмотрим на то, из-за чего наши люди часто умирают преждевременно, злокачественные опухоли, к сожалению, находятся в начале списка. План действий по борьбе с раком направлен на снижение риска появления рака, связанного с образом жизни, защиту новых поколений с помощью более широкой вакцинации и улучшение скрининга на рак. Помимо лечения рака, необходимо также предложить психосоциальную поддержку пациенту и его родственникам, включая поддержку возвращения в общество и в трудовую жизнь. Чтобы добавить людям качественные годы жизни, недавно завершенный план действий устанавливает конкретные цели и решения”, — добавила Анника Веймер.
По словам председателя Эстонского союза борьбы с раком доктора Вахура Вальвере, он необычайно рад тому, что государственный план действий по борьбе с раком, ориентированный на пациента, завершен. ”Было задействовано большое количество лучших специалистов в своей области, и я искренне благодарю от союза всех тех, кто внес свой вклад. Не менее важным, чем утвержденный план действий, является быстрая подготовка этого плана реализации и финансирование всех важных мероприятий. Я желаю всем доброй воли к сотрудничеству и смелости для максимально гладкой работы”, — сказал доктор Вахур Вальвере.
На основе долгосрочного плана действий по борьбе с раком будут составлены более подробные планы реализации на более короткие периоды. План реализации плана действий по борьбе с раком на 2021-2024 годы будет завершен ко второй половине 2021 года.
Под руководством министерства социальных дел и Института развития здоровья более сотни профильных экспертов, в том числе семейные врачи, врачи, занимающиеся диагностикой и лечением рака, и другие специалисты, представители пациентов, ученые, представители Тартуского университета, представители Эстонского союза борьбы с раком и больничной кассы Эстонии внесли свой вклад в план действий по борьбе с раком. Предложения также собирались с привлечением общественности.