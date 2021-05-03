В Эстонии принят десятилетний государственный план действий по борьбе с раком

”Рак становится все более распространенным хроническим заболеванием, которое угрожает общественному здоровью и создает нагрузку на нашу систему здравоохранения. Злокачественные опухоли — это основная причина преждевременной смерти в Эстонии после сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как значительную часть раковых заболеваний можно предотвратить. В качестве важного шага больничная касса с этого года будет финансировать скрининг на онкологические заболевания для незастрахованных людей, тем самым помогая сократить задержки в необходимом лечении рака и, как следствие, ущерб здоровью и преждевременную смертность. Однако многое еще предстоит сделать для более эффективной и продуманной борьбы с раком. План действий по борьбе с раком, разработанный в рамках широкого сотрудничества, поможет нам вместе предпринять необходимые шаги”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Ежегодно в Эстонии почти 8 800 человек заболевают раком и около 3 800 человек умирают от него. К 2030 году количество новых случаев рака увеличится до 11 000 в год. Отчасти это связано со старением населения, а отчасти с влиянием факторов риска, связанных с образом жизни, в частности, употреблением алкоголя и табака, а также низким уровнем физической активности и несбалансированным питанием. В то же время почти 40 процентов случаев рака можно предотвратить.