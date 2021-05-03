Девушка дня. Скип сборной России Алина Ковалева позирует в Таллинне и обыгрывает Эстонию

У Алины вообще отношения с Эстонией особенные. Она появилась на свет в городе Сланцы, что у самой границы с Эстонией. Как говорят в таких случаях, аист немного промахнулся, родись Алина на свет чуть западнее, глядишь, у Эстонии появился бы еще один отличный игрок в керлинг.

Поэтому оказываясь в нашей стране, Алина с удовольствием позирует у ворот Виру вместе со своей командой (а заодно и рекламирует прекрасные валенки).

Или на смотровой площадке в Старом городе.

Впрочем, в свободное от игр время Алина не прочь посетить и более теплые, чем Эстония (и Канада, в которой Алина находится сейчас) страны. Где можно ходить и фотографироваться без валенок. И одной, и с семьей, и, как на данном фото, с подругами.

В главной команде страны Алина дебютировала 6 лет назад, когда паузу в карьере взяла тогдашний скип сборной Екатерина Галкина. С Ковалевой на этой позиции российская сборная не потерялась и продолжила коллекционировать медали чемпионатов мира. Сейчас у Алины есть серебро и бронза этого турнира. Не хватает только золота.

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