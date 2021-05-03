Семейный врач: из российского телевидения люди получают очень много негатива по поводу используемых в Эстонии вакцин

Нарвский семейный врач Сергей Волобуев, чей участок находится на Кренгольме, в районе улицы Йоала, сказал ”Городу”, что большинство его пациентов составляют пожилые люди, половине — от 80 лет и больше.

”Вакцинация идет тяжело. Еще и потому, что среди самых пожилых людей есть и те, кто страдает деменцией, и что-то объяснить им вообще сложно, но дело, конечно, не только в этом, — говорит врач. — Люди получают очень много негатива по поводу используемых в Эстонии вакцин Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca из СМИ, российского телевидения, прежде всего.

Несмотря на то, что вакцинируют десятки миллионов людей, а число осложнений совсем небольшое, многих это пугает очень сильно. Также на многих влияют их более молодые родственники, которым уже довелось очень легко перенести Covid-19, и которые уверены, что это совершенно нестрашное заболевание. Или вот, например, муж и жена, обоим по 84 года, отказались от прививок, потому что у них внук учится в Тартуском университете и что-то там такое им сказал.

Бывает, что действуют самые простые уговоры, когда очередной 87-летней пациентке сообщаешь, что у нее выбор небольшой: или сделать что-то для того, чтобы остаться подольше здесь, или отправляться на небо”.

Сергей Волобуев отмечает, что все чаще вчерашние скептики сами звонят, чтобы зарегистрироваться на прививку после того, как кто-то из их родственников или просто знакомых им людей, умирает, заболев коронавирусом.

Семейный врач информирует, что на его участке было уже около 40 таких смертей, и те, кто не верит в опасность Covid-19, встречаются все реже.

В то, что ”Спутник-V”, на который многие уповают, будет доступен в Эстонии, тем более в ближайшее время, врач не верит.

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