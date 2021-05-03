03.05.2021, 20:20
В столичном Кристийне объявлен фотоконкурс на тему субботников и толок
Foto: Martin Dremljuga
Управа Кристийне проводит на своей странице в фейсбуке фотоконкурс, посвященный майским общественным толокам и работам на субботниках. Фотографии можно присылать на адрес э-почты kristiineleht@tallinnlv.ee не позднее 15 мая, среди всех отправивших свои фотоработы авторов будет разыгран приз.
«Май – это месяц весенних толок и уборки, жители Кристийне проводят в это время очень много разных субботников, наводят порядок в своих дворах и зеленых зонах района. Мы уверены, что во время этих мероприятий происходит множество интересных занятий, случается немало веселых моментов и интересных находок, которые несомненно достойны того, чтобы запечатлеть их на фото и поделиться с другими. Из всех присланных нам фотографий мы сделаем галерею на нашей странице в фейсбуке и разыграем среди их авторов приз. Приглашаю всех принять участие в конкурсе и отправить нам фотографии ваших работ на субботниках и толоках», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Среди всех участников конкурса мы 17 мая разыграем классный приз!