В столичном Кристийне объявлен фотоконкурс на тему субботников и толок

«Май – это месяц весенних толок и уборки, жители Кристийне проводят в это время очень много разных субботников, наводят порядок в своих дворах и зеленых зонах района. Мы уверены, что во время этих мероприятий происходит множество интересных занятий, случается немало веселых моментов и интересных находок, которые несомненно достойны того, чтобы запечатлеть их на фото и поделиться с другими. Из всех присланных нам фотографий мы сделаем галерею на нашей странице в фейсбуке и разыграем среди их авторов приз. Приглашаю всех принять участие в конкурсе и отправить нам фотографии ваших работ на субботниках и толоках», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.