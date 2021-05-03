ЧП и криминал
03.05.2021, 19:50

Полиция ищет свидетелей пожара в Пярнумаа

 
Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivad
Foto: Madis Veltman
3 апреля около 18.30 в Пярнуском уезде, в одной из квартир на улице Кооли в деревне Тоотси произошел пожар. Полиция ищет возможных свидетелей.

В ходе начатого уголовного производства полицией устанавливаются обстоятельства пожара и связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей – двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли около многоквартирного дома. По данным полиции, стоящие около дома двое мужчин общались с еще двумя людьми, которые могли спросить у мужчин дорогу.

Полиция просит вышеупомянутых людей а также всех, кто видел двух стоящих у дома на улице Кооли мужчин или общающихся с ними людей, связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по телефону 4446547 или написать на электронную почту kati.vaher@politsei.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии