03.05.2021, 19:50
Полиция ищет свидетелей пожара в Пярнумаа
В ходе начатого уголовного производства полицией устанавливаются обстоятельства пожара и связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей – двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли около многоквартирного дома. По данным полиции, стоящие около дома двое мужчин общались с еще двумя людьми, которые могли спросить у мужчин дорогу.
Полиция просит вышеупомянутых людей а также всех, кто видел двух стоящих у дома на улице Кооли мужчин или общающихся с ними людей, связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по телефону 4446547 или написать на электронную почту kati.vaher@politsei.ee.