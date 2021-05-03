Полиция ищет свидетелей пожара в Пярнумаа

В ходе начатого уголовного производства полицией устанавливаются обстоятельства пожара и связи с этим Пярнуское отделение полиции ищет возможных свидетелей – двух мужчин, которые непосредственно перед началом пожара стояли около многоквартирного дома. По данным полиции, стоящие около дома двое мужчин общались с еще двумя людьми, которые могли спросить у мужчин дорогу.