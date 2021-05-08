08.05.2021, 21:55
Вытеснят ли в Эстонии роботы-доставщики курьеров? Блогер RusDelfi составил ТОП-5 эстонских сервисов для повседневной жизни
Скриншо YouTube
Видеоблогер RusDelfi Юлиус сделал обзор новых технологий и современных эстонских сервисов. Большинство этих услуг были широко распространенны в Таллинне и Эстонии задолго до пандемии и задолго до того, как миллионы людей стали работать удаленно и почти все стало доступно онлайн.
В новом видео Юлиус рассказывает о роботах-доставщиках, вытесняющих курьеров; почтовых автоматах; магазинах без персонала, сортировке мусора и залоговой таре, а также о вторичном использовании, одноразовой упаковке, э-государстве и многом другом...
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