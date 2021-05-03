Безработица в Эстонии снижается. Начат прием ходатайств о компенсации заработной платы за апрель

По первоначальным данным ставка зарегистрированной безработицы по состоянию на конец месяца была 8,6%, в кассе по безработице зарегистрировано около 56 100 человек. В конце марта численность безработных приблизилась к 57 500.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы по-прежнему остается в Ида-Вирумаа, где по состоянию на конец месяца она была 14,2%, в то же время за месяц численность безработных в уезде сократилась почти на 200 человек, ставка зарегистрированной безработицы в конце марта была в уезде 14,6%.

Компенсацию заработной платы за март начислили 34 733 работникам из 4991 учреждения. Средний размер компенсации составил 579 евро, а общий расход на компенсации 26,8 миллионов евро.

Самую большую часть получателей компенсации за март составили работники сектора размещения и питания (26,5% от получателей компенсации), затем следует сфера оптовой и розничной торговли (24,9% от получателей компенсации) и сфера творчества, развлечений и досуга (12,7% от получателей компенсации). Список предприятий, получивших компенсации находится ЗДЕСЬ.

С 1 мая Касса по безработице на портале e-töötukassa начала прием ходатайств о компенсации заработной платы за апрель. Заявления можно подавать до конца месяца.