Внимание! Мошенники пытаются выманить у людей деньги, прикрываясь именами эстонских нотариусов

По данным Нотариальной палаты, в последнее время люди обращаются к нотариусам с просьбой проверить источник полученных электронных писем. Такие письма отправляют с поддельных учетных записей, в которых используются имена фактически действующих в Эстонии нотариусов, но сами письма и учетные записи являются подделками. Имена нотариусов использовались в адресах электронной почты, чтобы получатель мог проверить — например, в Google — что нотариус с таким именем действительно существует.

Мошеннические письма могут сообщать о наследстве, оформление которого требует предварительной уплаты нотариального сбора и государственной пошлины. Обозначенные в письмах суммы в несколько раз превышают реальные предусмотренные законом нотариальные сборы, и кроме того, речь идет о сделках, которые вообще не предполагают государственных пошлин.

”Мошенники настолько наглы, что в одном случае представившийся нотариусом обманщик посоветовал человеку взять для оплаты счета быстрый кредит. Мы уже видели поддельные письма от иностранных ”нотариусов”, но до сих пор не встречались с ситуацией, когда имя фактически работающего в Эстонии нотариуса использовалось бы таким образом”, — отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Нотариальная палата подчеркивает, что, если человек не посещал нотариуса и не договаривался с ним о совершении каких-либо сделок, счет ему выставлен не будет. Если вы получили неожиданное электронное письмо, прежде чем делать какие-либо денежные переводы следует запросить у нотариуса подтверждение. Официальные контактные данные всех нотариусов Эстонии можно найти на сайте Нотариальной палаты.

В случае сомнений вы можете связаться с нотариальным бюро или с Нотариальной палатой по телефону, по электронной почте или в социальных сетях. Также о таких фишинговых письмах рекомендуется проинформировать полицию или веб-констебля.

Еще раз повторим эти несложные правила:

- если человек не инициировал нотариальную сделку, нотариус не будет выставлять ему счета;