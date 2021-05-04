ЧП и криминал
04.05.2021, 11:19

Внимание! Мошенники пытаются выманить у людей деньги, прикрываясь именами эстонских нотариусов

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Kontor
Foto: Mana Kaasik
В последние недели жители Эстонии получают электронные письма с поддельных учетных записей, использующих имена нотариусов. В таких письмах от имени ”нотариуса” их просят уплатить нотариальный сбор или государственную пошлину якобы за передачу наследства. Чтобы внушить людям доверие, мошенники даже создали для рассылки фишинговых писем адреса электронной почты с именами эстонских нотариусов.

По данным Нотариальной палаты, в последнее время люди обращаются к нотариусам с просьбой проверить источник полученных электронных писем. Такие письма отправляют с поддельных учетных записей, в которых используются имена фактически действующих в Эстонии нотариусов, но сами письма и учетные записи являются подделками. Имена нотариусов использовались в адресах электронной почты, чтобы получатель мог проверить — например, в Google — что нотариус с таким именем действительно существует.

Мошеннические письма могут сообщать о наследстве, оформление которого требует предварительной уплаты нотариального сбора и государственной пошлины. Обозначенные в письмах суммы в несколько раз превышают реальные предусмотренные законом нотариальные сборы, и кроме того, речь идет о сделках, которые вообще не предполагают государственных пошлин.

”Мошенники настолько наглы, что в одном случае представившийся нотариусом обманщик посоветовал человеку взять для оплаты счета быстрый кредит. Мы уже видели поддельные письма от иностранных ”нотариусов”, но до сих пор не встречались с ситуацией, когда имя фактически работающего в Эстонии нотариуса использовалось бы таким образом”, — отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Нотариальная палата подчеркивает, что, если человек не посещал нотариуса и не договаривался с ним о совершении каких-либо сделок, счет ему выставлен не будет. Если вы получили неожиданное электронное письмо, прежде чем делать какие-либо денежные переводы следует запросить у нотариуса подтверждение. Официальные контактные данные всех нотариусов Эстонии можно найти на сайте Нотариальной палаты.

В случае сомнений вы можете связаться с нотариальным бюро или с Нотариальной палатой по телефону, по электронной почте или в социальных сетях. Также о таких фишинговых письмах рекомендуется проинформировать полицию или веб-констебля.

Еще раз повторим эти несложные правила:

- если человек не инициировал нотариальную сделку, нотариус не будет выставлять ему счета;

- если от нотариуса приходит неожиданное сообщение, в котором вас просят заплатить деньги, проверьте корректность контактных данных, связавшись с указанным в письме нотариальным бюро или с Нотариальной палатой;

- ни в коем случае не выполняйте денежных переводов, пока не убедитесь в том, что полученное электронное письмо подлинное!

- получив мошенническое письмо, свяжитесь с полицией или веб-констеблем!

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