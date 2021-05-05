Семь важных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе страхования каско

Руководитель сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанд, обращает внимание на следующее: ”Перед заключением договора важно убедиться, какие риски покрываются, какие исключения необходимо учитывать, а также ознакомиться с другими важными условиями договора. При необходимости Вы всегда можете попросить совета у поставщика услуг. Ознакомление с условиями договора подтверждает правильность выбора страховой компании и договора. В 2020 году клиенты страхования каско Swedbank подавали в среднем 290 заявлений об ущербе в неделю, и средний размер выплачиваемого возмещения составлял почти 1700 евро, а самый крупный ущерб составил 82 000 евро. Это подтверждает необходимость страхования каско, особенно для водителей, которые ездят каждый день”.

Поэтому страховой эксперт Swedbank рекомендует при выборе добровольного автострахования обращать внимание как минимум на семь вещей:

1. Какие риски застрахованы?

Страхование каско покрывает ущерб, причинённый транспортному средству в результате внешнего, внезапного и непредвиденного события, и его размер во многом зависит от выбранного пакета страхования. Можно выбрать как более скромное, так и комплексное страхование с множеством дополнительных защит, например, страхование всех рисков.

Благодаря страхованию от всех рисков Вам не нужно беспокоиться о том, что застраховано, а что нет. В договоре есть только несколько исключений (например, если в момент аварии автомобилем управлял пьяный водитель или у водителя не было водительских прав соответствующей категории, или если автомобиль был украден, а владелец не сообщил об этом в полицию).

В случае элитного страхования каско Swedbank, помимо защиты автомобиля и аксессуаров, также имеется защита личных вещей автовладельца, защита на случай срыва поездки, утери или поломки ключей автомобиля. Кроме того, страхование от несчастных случаев предоставляется как водителю, так и пассажирам.

2. Как возмещается ущерб, если автомобиль угнан или не подлежит восстановлению?