Внимание: с приходом весны на улицах городов появилась новая опасность

”В своей работе мы однозначно видим сезонность несчастных случаев с участием легких транспортных средств. Зимой их, можно сказать, нет вовсе, но вот с наступлением весны число таких происшествий резко вырастает. Хоть электросамокат и удобный способ быстро добраться из точки А в точку Б, при его использовании нужно быть внимательным и придерживаться правил дорожного движения, чтобы максимально обезопасить себя от несчастных случаев и травм”, — прокомментировала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

По словам Лепвальтс, большинство регистрируемых компанией происшествий с участием легких транспортных средств имеет отношение к страхованию от несчастного случая, однако нередко в их результате бывают и пострадавшие. В пример представитель ERGO привела случай, когда водитель самоката, передвигавшийся по грунтовой дороге со скоростью 15 километров в час, обернулся, и в тот же момент наехал на выбоину, в результате чего потерял равновесие и скатился в канаву, получив сотрясение мозга. Еще был случай, когда человек упал на памп-треке, повредив подбородок и зубы. ”Один клиент перевернулся, наехав на арендованном самокате на небольшой камень”, — добавила Лепвальтс.

Конечно, бывают и ситуации, когда водители легких транспортных средств сами виноваты в происшествиях. В пример руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO привела случай, когда водитель электрического самоката столкнулся с автомобилем, поворачивающим на зеленый свет светофора, пересекая дорогу на запрещенный сигнал. Виновник аварии получил травмы и нанес ущерб автомобилю. ”Поскольку в ситуации однозначно был виновен водитель самоката, возмещение ущерба полностью лежит на нем”, — пояснила Лепвальтс.

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO рассказала об основных принципах, которые помогут водителю электросамоката не подвергать опасности себя и других.

Обязательно носите шлем — он защитит голову от серьезных травм.