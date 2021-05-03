Внимание: с приходом весны на улицах городов появилась новая опасность(1)
”В своей работе мы однозначно видим сезонность несчастных случаев с участием легких транспортных средств. Зимой их, можно сказать, нет вовсе, но вот с наступлением весны число таких происшествий резко вырастает. Хоть электросамокат и удобный способ быстро добраться из точки А в точку Б, при его использовании нужно быть внимательным и придерживаться правил дорожного движения, чтобы максимально обезопасить себя от несчастных случаев и травм”, — прокомментировала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
По словам Лепвальтс, большинство регистрируемых компанией происшествий с участием легких транспортных средств имеет отношение к страхованию от несчастного случая, однако нередко в их результате бывают и пострадавшие. В пример представитель ERGO привела случай, когда водитель самоката, передвигавшийся по грунтовой дороге со скоростью 15 километров в час, обернулся, и в тот же момент наехал на выбоину, в результате чего потерял равновесие и скатился в канаву, получив сотрясение мозга. Еще был случай, когда человек упал на памп-треке, повредив подбородок и зубы. ”Один клиент перевернулся, наехав на арендованном самокате на небольшой камень”, — добавила Лепвальтс.
Конечно, бывают и ситуации, когда водители легких транспортных средств сами виноваты в происшествиях. В пример руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO привела случай, когда водитель электрического самоката столкнулся с автомобилем, поворачивающим на зеленый свет светофора, пересекая дорогу на запрещенный сигнал. Виновник аварии получил травмы и нанес ущерб автомобилю. ”Поскольку в ситуации однозначно был виновен водитель самоката, возмещение ущерба полностью лежит на нем”, — пояснила Лепвальтс.
Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO рассказала об основных принципах, которые помогут водителю электросамоката не подвергать опасности себя и других.
Обязательно носите шлем — он защитит голову от серьезных травм.
Следуйте правилам дорожного движения. Не передвигайтесь по проезжей части, не превышайте разрешенную скорость, соблюдайте разумную дистанцию от пешеходов.
Отдавайте предпочтение велосипедно-пешеходным дорогам. Несмотря на то, что на электросамокате можно ездить по тротуару, по возможности передвигайтесь по велосипедной полосе.
Не совершайте опасных маневров. Не ускоряйтесь резко, придерживайтесь предсказуемого стиля езды, не перепрыгивайте через бордюры.
Перед началом поездки убедитесь, что самокат технически исправен.
В дождь учитывайте, что может быть скользко. Если дорога мокрая или скользкая, выбирайте более низкую скорость и будьте особенно внимательны.
Следите за окружающей обстановкой — всегда возможны неожиданные ситуации и препятствия.
Не передвигайтесь на легком транспортном средстве, если вы употребляли алкоголь. Статистика ERGO показывает, что в происшествия часто попадают водители в состоянии опьянения.
С этого года в силу вступило изменение Закона о дорожном движении, согласно которому появилась новая категория транспортных средств ”легкое средство передвижения”, в которую наряду с электросамокатами также входят моноколеса, гироскутеры и прочие предназначенные для перевозки одного человека транспортные средства без сиденья, передвигающиеся под действием электричества.