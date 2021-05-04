Чаще всего жители Эстонии обращаются за новостям к интернету. Самый популярный портал — Delfi

Самым читаемым новостным порталом в Эстонии стал Delfi, который читает 68% населения. Далее следуют Postimees с 60, Eesti Rahvusringhääling с 49 ja Õhtuleht с 24 процентами.

22% ответивших читают только один канал, 29% — два, 32% — три и 17% — более трех каналов.

Самым важным источником информации интернет считают люди в возрасте до 49 лет. Телевидение наиболее популярно среди людей старше 50, а радио — старше 74 лет.

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