Врач из Нью-Дели: всё, чего мы хотим от правительства, — это кислород

Батра — это крупный госпиталь в Нью-Дели на 500 мест, в котором работают опытные врачи. Всего за несколько часов от недостатка кислорода в этом госпитале скончалось 12 человек, и это число растёт.

Доктор Гупта говорит, что ситуация ужасная: ”Утром прибывает новый пациент, ты знакомишься с ним, осматриваешь, а вечером оказывается, что его больше нет”.

В понедельник скончался один из старейших работников больницы, глава гастроэнтерологического отделения.

”Мы потеряли замечательного человека и любимого коллегу. В течение всего прошлого года он боролся коронавирусом, но всё же заразился сам. Помочь ему ничем не смогли”, — разводит руками доктор Гупта.

Он говорит, что подобная ситуация наблюдается в течение всей недели, и то же самое происходит в большинстве крупных больниц Нью-Дели.

”Всё, чего мы хотим сейчас от правительства, — это кислород”.

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