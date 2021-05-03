День полезных дел ”Сделаем! 2+2” удался на славу: создано 792 лужайки, 455 ящиков для компоста и 443 гостиниц для насекомых(3)
День полезных дел удался на славу: создано 792 лужайки с полевыми растениями, 455 ящиков для компоста и 443 гостиницы для насекомых. Жители Эстонии приглашаются к участию в толоках до конца текущей недели, зарегистрировать свое мероприятие можно до 10 мая. К фотографиям и видео в соцсетях можно добавлять хештеги
#2x2talgupäev и #teemeära2021.
По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” Тармо Тюйра, проведенное в особых условиях мероприятие прошло очень хорошо. ”То, с каким рвением и радостью люди по всей Эстонии своими руками создавали и улучшали мир вокруг себя, наполняет сердце радостью”, — сказал Тюйр. — ”Поступившие в штаб оргкоманды ”Сделаем!” фотографии и обратная связь говорят о том, что День полезных дел стал мультивитамином, который дал каждому человеку то, что было необходимо для хорошего самочувствия, — радость от совместной работы, движение на свежем воздухе, чувство локтя, множество положительных эмоций и многое-многое другое, что нужно каждому из нас”.
Тюйр добавил, что если подсчитать количество созданных в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” лужаек с полевыми цветами, ящиков для компоста и гостиниц для насекомых, можно уверенно сказать, что у насекомых будет хорошее лето. ”Низкий поклон всем тем жителям Эстонии, которые решили участвовать в Дне полезных дел вместе с близкими людьми и внесли свой вклад в благосостояние окружающей среды с соблюдением мер предосторожности и действующих в стране ограничений”, — сказал он.
Больше всего толок нанесено на карту в Харьюмаа (709), где создано 238 лужаек, 119 ящиков для компоста и 126 гостиниц для насекомых. На втором месте в общем зачете Тартумаа (226 толок), далее следуют Пярнумаа (205), Ляэне-Вирумаа (173), Сааремаа (150), Вильяндимаа (143), Рапламаа (127), Вырумаа (110), Ляэнемаа (107), Ида-Вирумаа (105), Ярвамаа (91), Йыгевамаа (90), Валгамаа (77), Пылвамаа (68), Хийумаа (21). Кроме Эстонии в Дне полезных дел участвовали также Финляндия и Франция. Более точную информацию можно получить по адресу: http://bit.ly/2x2talgupaev_arvudes (День полезных дел в цифрах).
Все призывы оргкоманды Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” этого года связаны с заботой — заботой о природе, пище и друг друге. В фокусе мероприятия были те виды деятельности по охране природы, которые под силу каждому, а также уменьшение пищевого расточительства, безопасное времяпрепровождение и витамины для души. На сайте Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” собрано много советов о том, как как замечать и поддерживать окружающее нас биоразнообразие, внести свой вклад в уменьшение пищевого расточительства с помощью компостирования и как еще больше поддерживать своих близких в нынешнее непростое время и после Дня полезных дел.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2”: Фонд природы Эстонии, Сельское движение ”Родной край” (Kodukant) и сформированная ими сеть. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Форум активных граждан, Sigrid Rausing Trust, ”Зеленый тигр” (Rohetiiger), MTÜ Peaasjad, Apotheka, Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum, Tele2 и др.
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