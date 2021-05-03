День полезных дел ”Сделаем! 2+2” удался на славу: создано 792 лужайки, 455 ящиков для компоста и 443 гостиниц для насекомых

День полезных дел удался на славу: создано 792 лужайки с полевыми растениями, 455 ящиков для компоста и 443 гостиницы для насекомых. Жители Эстонии приглашаются к участию в толоках до конца текущей недели, зарегистрировать свое мероприятие можно до 10 мая. К фотографиям и видео в соцсетях можно добавлять хештеги

#2x2talgupäev и #teemeära2021.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” Тармо Тюйра, проведенное в особых условиях мероприятие прошло очень хорошо. ”То, с каким рвением и радостью люди по всей Эстонии своими руками создавали и улучшали мир вокруг себя, наполняет сердце радостью”, — сказал Тюйр. — ”Поступившие в штаб оргкоманды ”Сделаем!” фотографии и обратная связь говорят о том, что День полезных дел стал мультивитамином, который дал каждому человеку то, что было необходимо для хорошего самочувствия, — радость от совместной работы, движение на свежем воздухе, чувство локтя, множество положительных эмоций и многое-многое другое, что нужно каждому из нас”.

Тюйр добавил, что если подсчитать количество созданных в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” лужаек с полевыми цветами, ящиков для компоста и гостиниц для насекомых, можно уверенно сказать, что у насекомых будет хорошее лето. ”Низкий поклон всем тем жителям Эстонии, которые решили участвовать в Дне полезных дел вместе с близкими людьми и внесли свой вклад в благосостояние окружающей среды с соблюдением мер предосторожности и действующих в стране ограничений”, — сказал он.