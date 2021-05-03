Тренер "Северстали" рассказал RusDelfi, почему пригласил эстонца Роберта Рооба в команду

Лучший эстонский хоккеист Роберт Рооба (28) летом перейдет из финского JYP в череповецкий клуб "Северсталь". Таким образом он станет единственным эстонцем, который будет играть во втором по силе хоккейном чемпионате мира — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Контракт подписан на один сезон, старт турнира — в сентябре. Рооба переедет в Россию в июне.

RusDelfi связался с главным тренером "Северстали" Андреем Разиным, чтобы поговорить про главный трансфер эстонского хоккея.

Почему решили пригласить Роберта Рооба к себе в команду? На какие качества обратили внимание?

Естественно, его статистика заставила обратить на него внимание — он забил 30 голов за сезон. Посмотрели его игры, собрали всю статистику. Привлекли бойцовские качества Роберта. Видно, что человек не только забивает 30 голов за сезон, но и отрабатывает в обороне. Дисциплинированный. Плюс много голов забил, играя в большинстве на среднем пятаке. У нас в прошлом сезоне были проблемы с этим компонентом. Также навели справки — он хороший человек, помогает Федерации хоккея Эстонии.

Это тоже важный критерий при покупке — быть хорошим человеком?

Конечно, это самое главное. Важно, чтобы человек был хороший, а не гастарбайтер, как у нас называют иностранцев, которые приехали только ради денег.

У вас не так много иностранцев в составе.

У нас лимит. В том году было 6 иностранцев, в этом году подписали 4-х. Посмотрим, год будет сложный, пандемия не закончилась, год назад легионеры болели, были травмированы. Игроки нужны. Зависит от финансов.

Плюс у Роберта контракт не очень большой, не как у легионеров в других топ-командах КХЛ. Это был немаловажный фактор для нас. Его зарплата примерно такая же, как у российских игроков.

Как правило у иностранцев зарплата выше, чем у местных хоккеистов?

Как правило — да. Сейчас очень сложно найти россиянина в возрасте 23-27 лет. Если даже у него небольшой контракт, то его приходится выкупать. Поэтому мы искали качественных и недорогих легионеров, чтобы уложиться в наш бюджет.