03.05.2021, 15:24
В апреле полиция выписала более 30 000 штрафов за превышение скорости. Две трети нарушений зафиксировали мобильные камеры(6)
Foto: Tiit Blaat
26 апреля мобильная камера слежения за скоростью в Таллинне на Лаагна теэ за 3,5 часа зафиксировала 73 превышения скорости. За весь апрель по всей Эстонии было выписано более 30 000 извещений о штрафе за превышение скорости.
Как сообщила RusDelfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, в течение апреля 2021 года служба надзора за дорожным движением выписала 30 458 извещений о штрафе. Данные нарушения были выявлены камерами слежения за скоростью и камерами на светофорах (в том числе мобильными).
6769 извещений о штрафе было выписано на основании данных стационарных камер слежения за скоростью, 23 278 — мобильных камер слежения за скоростью и 411 — городских камер в Кристийне. По части городских камер 87 извещений о штрафе касались нарушений на светофоре.
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