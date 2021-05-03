В апреле полиция выписала более 30 000 штрафов за превышение скорости. Две трети нарушений зафиксировали мобильные камеры

Как сообщила RusDelfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, в течение апреля 2021 года служба надзора за дорожным движением выписала 30 458 извещений о штрафе. Данные нарушения были выявлены камерами слежения за скоростью и камерами на светофорах (в том числе мобильными).

6769 извещений о штрафе было выписано на основании данных стационарных камер слежения за скоростью, 23 278 — мобильных камер слежения за скоростью и 411 — городских камер в Кристийне. По части городских камер 87 извещений о штрафе касались нарушений на светофоре.

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