Лео Игита: я кардинально изменил свою жизнь

Лео, мы очень удивились, когда узнали, что вы вегетарианец. Необычно для казахстанца и бразильца. Когда начали? Почему?

Каждый год я стараюсь найти что-то, что поможет моему организму. Я уже не молодой, поэтому ищу варианты, которые продлят мою карьеру в спорте – и нашел вегетарианство. Оно помогает быстрому восстановлению организма, чистке крови. Сначала было очень тяжело, потому что организму нужно адаптироваться, но теперь все в порядке. В начале я потерял немного мышц, но уже все на месте. Да, это необычно для Казахстана, для Бразилии, но сейчас многие спортсмены держат такую же диету.

Многие критикуют футболистов, которые не едят мясо, потому что это ведет к травмам. Не боитесь?

Есть риск, конечно. Как я и сказал, сначала я стал слабым, потерял немного мышц. Поэтому такой переход нужно делать потихоньку. Мне повезло: в то время я был травмирован и не тренировался с ребятами. Я занимался один, только бегал и работал на тренажерах, у меня не было контактов, стыков. Да, есть много специалистов, которые против вегетарианства. Но, я считаю, это личное дело, это вера каждого человека. Я верю в вегетарианство, и сейчас оно мне помогает.

Вы даже запускали кулинарное шоу…

Да-да, я участвовал в кулинарном шоу и готовил там вегетарианские блюда (смеется). Я делал горох, рис и гороховый бургер – никакого мяса.

Вы не молодой игрок. Помимо смены рациона, поменяли что-то в тренировках, режиме?

О, да. Я знаю, что старею, и с годами сила теряется. Поэтому важно работать над мышцами. Пару раз в сезоне мы делаем паузу в тренировках с ребятами, и я прохожу тест на выносливость, на подверженность травмам. Тренерский штаб очень помогает мне: целый сезон я без травм, это сколько же матчей! Конечно, иногда побаливает то здесь, то там. Но это нормально для нас, мы уже привыкли (улыбается). А, самое главное, травм не было.

Расскажите подробнее о своих тренировках. Сколько времени они занимают?