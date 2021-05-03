Таллинн разрабатывает план по продлению трамвайной линии на кадриоргском направлении

Об этом сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт в ответ на запрос депутатов горсобрания.

По его словам, до начала работы над новыми трамвайными маршрутами необходимо решить вопрос по разгрузке Вируской площади и довести до конца строительство трамвайной линии в порт Ванасадам. Проектирование этой ветки, которая частично разгрузит Вирускую площадь, начнется уже в текущем году.

Кылварт отметил, что для планирования следующих трамвайных линий необходимо составить анализ потребностей в общественном транспорте. Кроме того, город сейчас занимается планированием трамвайного маршрута в Ласнамяэ.

"Сейчас разрабатываются эскизные решения по продлению трамвайной линии на кадриоргском направлении до Таллиннской больницы, в том числе альтернативные эскизные решения для отрезка, ведущего к Мяэским воротам Певческого поля", — сказал мэр Таллинна.

Город также проводит пространственный анализ продления в будущем трамвайного маршрута от порта до квартала Ноблесснера по улице Каларанна.

По словам Кылварта, на трамвай до порта Ванасадам можно будет получить от ЕС 26 млн евро, и правительство дополнительное предусмотрело привлечение 40 млн на развитие трамвайного сообщения, к которым добавилось бы самофинансирование Таллинна в размере около 17 млн евро.

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