ГРАФИКИ | Для того, чтобы прожить в Таллинне, семье нужно как минимум 1063 евро

Во всех трёх балтийских столицах домохозяйства, выплачивающие жилищный кредит, платят за жильё меньше, чем семьи, которые жильё снимают. Из семей, выплачивающих жилищный кредит, самые высокие расходы на жильё (кредит, коммунальные платежи, вода, отопление, электричество) в Таллинне, где семья из четырёх человек тратит 527 евро в месяц. Стоимость жилья в Риге составляет 367 евро, в Вильнюсе — 448 евро.

”По сравнению с 2018 годом стоимость продуктовой корзины для семьи больше всего выросла в Таллинне — на 28 евро. В Риге продуктовая корзина для семьи стала дешевле на 22 евро, а в Вильнюсе стоимость продуктовой корзины за четыре года не изменилась”, — сказала Мари-Лийс Яэгер.

Продовольственная корзина, рекомендованная диетологами для семьи из четырёх человек, является самой дорогой в Таллинне: она стоит 536 евро и составляет 18% дохода. Самая дешёвая продуктовая корзина — в Вильнюсе, где семья из четырёх человек тратит 442 евро в месяц, или 20% своего дохода. В Риге рекомендованная продуктовая корзина для семьи стоит 483 евро в месяц или 24% дохода.

”Семьи, живущие в Риге и Вильнюсе, имеют более низкие доходы и ежемесячные расходы, чем семья, живущая в Таллинне. Поскольку доход семьи, живущей в Таллинне, выше, у неё остаётся больше всего свободных денег после покрытия обязательных расходов”, — добавила Мари-Лийс Яэгер.

”Из балтийских столиц дороже всего жить в Таллинне, но при этом доход семьи, живущей в Таллинне, выше, чем у её южных соседей. Вместе с пособиями на ребёнка средний чистый доход семьи из четырёх человек составляет 2897 евро в Таллинне, 2020 евро в Риге и 2207 евро в Вильнюсе”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

Анализ, основанный на моделях домохозяйств, показал, что ежемесячные расходы двух взрослых и двух несовершеннолетних детей, проживающих в квартире площадью 70 квадратных метров на питание, жильё и общественный транспорт в Таллинне, составляют 1063 евро, или 37% дохода семьи. Те же расходы на семью, проживающую в Риге, составляют 950 евро в месяц, или 47% дохода семьи, а расходы на семью, проживающую в Вильнюсе, составляют 43% дохода, то есть 954 евро.

Стоимость жилья для семьи, проживающей на съёмной квартире, значительно выше, чем для семей, купивших жилье в кредит. Семья, проживающая на съёмной квартире в Таллинне, тратит 705 евро в месяц на жилищные расходы (квартплата, коммунальные платежи, вода, отопление, электричество), в Риге — 558 евро и в Вильнюсе — 703 евро.

”По сравнению с результатами 2018 года, расходы таллиннской семьи на воду и отопление снизились, но рост цен на недвижимость привёл к увеличению расходов на аренду и оплату жилищного кредита”, ­– пояснила Мари-Лийс Яэгер.

В Таллинне общественный транспорт является бесплатным для тех, кто зарегистрировал проживание в столице. В Риге семья из четырёх человек тратит на общественный транспорт 100 евро в месяц, а в Вильнюсе 64 евро.

”Расходы на жильё следует время от времени пересматривать. Пакеты услуг, которые могли быть самыми дешёвыми несколько лет назад, могут перестать быть таковыми, и в таком случае разумно было бы найти нового поставщика услуг. Хотя ежемесячная экономия может быть незначительной, за год можно сэкономить приличную сумму, которую семья может отложить”, — сказала Мари-Лийс Яэгер.

Институт финансов Swedbank был основан в 2010 году с целью поддержки людей в принятии экономических решений, обмена знаниями об управлении финансовыми вопросами и содействия повышению финансовой грамотности в Эстонии.

Сбор данных для анализа проводился во всех балтийских столицах с марта по апрель 2021 года. Данные о доходах относятся к 2020 году. Модели домохозяйств, использованные в анализах Институтов финансов Swedbank в странах Балтии, аналогичны средним домохозяйствам в столицах Балтии с точки зрения нормальных условий жизни, работы и потребления, но их нельзя рассматривать как среднестатистические домохозяйства стран Балтии. В ходе анализа были определены основные расходы домохозяйств (продукты питания, жильё и транспорт) на основе моделей домохозяйств как в виде суммы денег, так и в виде процента от располагаемого дохода домохозяйства.

Рекомендуемая продовольственная корзина основана на нормативном методе общества Eesti Toitumisteaduse Selts и Шведского национального продовольственного агентства. Метод обеспечивает сбалансированное питание и дневную потребность в энергии 2400 ккал, состоит из продуктов, используемых для домашнего приготовления, и адаптирован к привычкам потребления населения в странах Балтии. Расчёт корзины покупок был основан на самых дешёвых ценах трёх наиболее часто используемых продуктовых интернет-магазинов на те же или похожие товары.

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