Elron призывает велосипедистов считаться с другими пассажирами и выбирать время отправления

”С наступлением теплой погоды значительно возросло и количество пассажиров, которые путешествуют с велосипедами и самокатами — это наблюдается как на пригородных, так и на дальних линиях. На самых популярных отправлениях, прежде всего, в часы пик, а также по пятницам и по воскресеньям, в случае наиболее заполненных рейсов ездить на поезде с велосипедом запрещено в связи с необходимостью разместить всех пассажиров и обеспечить хорошие условия поездки”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

Она отметила, что в последнее время все больше увеличивается и количество пассажиров с самокатами. Если пассажиры, входящие в поезд с велосипедом, обязаны проверить, имеются ли в поезде условия для входа с велосипедом, то пассажиры с самокатом обязаны путешествовать только в зоне С поезда, и они обязательно должны сложить свой самокат и держать его под сиденьем или у стены так, чтобы он не мог помешать другим пассажирам или их запачкать.

”Размеры самокатов обычно менее крупные, и их можно компактно сложить, в связи с чем перевозить самокат проще чем велосипед — для велосипедов требуется использовать специальные держатели, количество которых в каждом поезде ограничено”. Она подчеркнула, что стоять или, тем более, передвигаться на самокате в поезде запрещено в целях обеспечения безопасности.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron добавила, что практика прошлых лет показала, что велосипедисты стали в значительно большей степени считаться с другими пассажирами, понимая, что способности поезда по одновременной перевозке людей и дополнительного снаряжения ограничены.