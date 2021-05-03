Новости Эстонии
03.05.2021, 11:38

Elron призывает велосипедистов считаться с другими пассажирами и выбирать время отправления

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Linnas 28.04.2020
Linnas 28.04.2020
Foto: Andres Putting
Весенняя погода уже побудила все большее количество людей снова начать использовать свои двухколесные транспортные средства, преодолевая более длинные дистанции на поезде. Elron не запрещает велосипедистам пользоваться поездом, однако пассажиры с велосипедом должны считаться с другими пассажирами и при перевозке велосипеда выбирать время отправления, при котором в поезде для велосипедов будет достаточно места.

”С наступлением теплой погоды значительно возросло и количество пассажиров, которые путешествуют с велосипедами и самокатами — это наблюдается как на пригородных, так и на дальних линиях. На самых популярных отправлениях, прежде всего, в часы пик, а также по пятницам и по воскресеньям, в случае наиболее заполненных рейсов ездить на поезде с велосипедом запрещено в связи с необходимостью разместить всех пассажиров и обеспечить хорошие условия поездки”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

Она отметила, что в последнее время все больше увеличивается и количество пассажиров с самокатами. Если пассажиры, входящие в поезд с велосипедом, обязаны проверить, имеются ли в поезде условия для входа с велосипедом, то пассажиры с самокатом обязаны путешествовать только в зоне С поезда, и они обязательно должны сложить свой самокат и держать его под сиденьем или у стены так, чтобы он не мог помешать другим пассажирам или их запачкать.

”Размеры самокатов обычно менее крупные, и их можно компактно сложить, в связи с чем перевозить самокат проще чем велосипед — для велосипедов требуется использовать специальные держатели, количество которых в каждом поезде ограничено”. Она подчеркнула, что стоять или, тем более, передвигаться на самокате в поезде запрещено в целях обеспечения безопасности.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron добавила, что практика прошлых лет показала, что велосипедисты стали в значительно большей степени считаться с другими пассажирами, понимая, что способности поезда по одновременной перевозке людей и дополнительного снаряжения ограничены.

”Хорошей новостью для велосипедистов является то, что новые поезда, которые в настоящее время строятся на заводе Škoda и поступят на линию в конце 2024 года, позволят значительно расширить возможности для пассажиров с велосипедами и на линиях дальнего следования. В новых поездах планируется установить съемные сиденья, позволяющие более гибко создавать пространство для велосипедов в соответствии с сезоном”, — отметила Адамберг.

Памятка для пассажиров, путешествующих на поезде с велосипедом:

  • В расписаниях возможности для входа с велосипедом обозначены красным, оранжевым или зеленым цветом. Красное обозначение означает отправление с высоким заполнением поезда, указывая на то, что велосипеды в такой поезд не поместятся. Оранжевый цвет означает, что в поезд могут поместиться отдельные велосипеды, однако существует риск того, что у велосипедиста не будет в поезде собственного места, в результате чего ему придется выбрать отправление, обозначенное зеленым обозначением велосипеда, т.е. обеспечивающее достаточное пространство для велосипеда.
  • Велосипед необходимо установить в держатель для велосипеда, расположенный в зоне C поезда.
  • Самокат при входе в поезд необходимо компактно сложить и во время поездки держать под своим сиденьем, а если пассажир стоит, то у стены, чтобы в пассажирской зоне было достаточно пространства, и чтобы самокат не мог никого испачкать.
  • Дистанции между станциями в пределах города рекомендуется преодолевать не на поезде, а самостоятельно на своем велосипеде или самокате.
  • При поездке на пригородных линиях велосипед можно также припарковать на специальной велосипедной парковке, расположенной рядом со станцией.

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