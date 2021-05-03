Bolt начинает предлагать услугу краткосрочной аренды авто

Сейчас данную услугу в стране предлагают литовское предприятие Citybee с более чем 350 автомобилей и эстонская Elmo Rent с электромобилями.

Услуга краткосрочной аренды осуществляется при помощи приложения, в котором видны свободные транспортные средства.

Предполагается, что ”Bolt Drive” будет действовать по всей Эстонии.

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