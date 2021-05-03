03.05.2021, 11:25
Bolt начинает предлагать услугу краткосрочной аренды авто(15)
Foto: Aivar Pau
В ближайшие дни компания Bolt расширит свой пакет услуг в Эстонии и начнет предоставлять автомобили в краткосрочную аренду.
Сейчас данную услугу в стране предлагают литовское предприятие Citybee с более чем 350 автомобилей и эстонская Elmo Rent с электромобилями.
Услуга краткосрочной аренды осуществляется при помощи приложения, в котором видны свободные транспортные средства.
Предполагается, что ”Bolt Drive” будет действовать по всей Эстонии.
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