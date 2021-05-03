Соцдемы: правительство решило вывести страну из кризиса за счет самых уязвимых слоев населения(5)
”Парламентская фракция социал-демократов в январе поддержала наделение Кайи Каллас полномочиями на формирование правительства, подчеркнув, что новый кабинет министров должен делать всё для того, чтобы выведение страны из кризиса не было взвалено на плечи самых незащищенных социальных групп. Но утверждение стратегии государственного бюджета на 2022 год показало, что образ мышления Кайи Каллас ничем не отличается от прежних руководителей Партии реформ: цифры в бюджетной позиции и налоговых обязательствах важнее конкретных людей и данных ранее государством обещаний”, — отмечается в заявлении.
”В результате долгого правления Партии реформ выросло неравенство в доходах жителей Эстонии. После прошлого кризиса мы попали в число стран с самым несправедливым распределением доходов в Евросоюзе. Социал-демократы, пока пять лет были у власти, провели ряд реформ в социальной сфере, а также сферах здравоохранения и образования, что позволило существенно сократить разрыв в уровне доходов. Например, абсолютная бедность среди детей снизилась при нас втрое. И благодаря этому мы как общество смогли более эффективно противостоять коронакризису”, — подчеркивается в заявлении.
”Однако нынешний кризис снова усилил социальное и региональное неравенство и обострил старые проблемы, в том числе недоступность медицинских услуг, связанных с душевным здоровьем, отсутствие социальной защиты у работников, работающих без трудового договора, нехватку опорных специалистов в сфере образования и медицинских сестер. И, как мы видим, правительство не собирается решать ни одну из этих проблем”, — говорится в заявлении.
”Кризис не может быть причиной для нарушения данных государством обещаний. Сокращения и урезания оказались для партии премьер-министра важнее, чем договоренность, что зарплаты учителей, работников культуры, полицейских, спасателей и социальных работников должны расти быстрее, чем средняя зарплата по стране. Урезание расходов на занятия по интересам означает, что счет за последствия кризиса будет выставлен детям и удаленным от столицы регионам, которым и так пришлось сложнее всего. Особенно циничным выглядит предложение учителям выбирать между повышением себе зарплаты, причем мизерным, и будущим детей”, — отмечают социал-демократы, по словам которых, Эстония для преодоления кризиса нуждается в позитивном плане, как сделать общество более сплоченным и солидарным.
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