Соцдемы: правительство решило вывести страну из кризиса за счет самых уязвимых слоев населения

”Парламентская фракция социал-демократов в январе поддержала наделение Кайи Каллас полномочиями на формирование правительства, подчеркнув, что новый кабинет министров должен делать всё для того, чтобы выведение страны из кризиса не было взвалено на плечи самых незащищенных социальных групп. Но утверждение стратегии государственного бюджета на 2022 год показало, что образ мышления Кайи Каллас ничем не отличается от прежних руководителей Партии реформ: цифры в бюджетной позиции и налоговых обязательствах важнее конкретных людей и данных ранее государством обещаний”, — отмечается в заявлении.

”В результате долгого правления Партии реформ выросло неравенство в доходах жителей Эстонии. После прошлого кризиса мы попали в число стран с самым несправедливым распределением доходов в Евросоюзе. Социал-демократы, пока пять лет были у власти, провели ряд реформ в социальной сфере, а также сферах здравоохранения и образования, что позволило существенно сократить разрыв в уровне доходов. Например, абсолютная бедность среди детей снизилась при нас втрое. И благодаря этому мы как общество смогли более эффективно противостоять коронакризису”, — подчеркивается в заявлении.

”Однако нынешний кризис снова усилил социальное и региональное неравенство и обострил старые проблемы, в том числе недоступность медицинских услуг, связанных с душевным здоровьем, отсутствие социальной защиты у работников, работающих без трудового договора, нехватку опорных специалистов в сфере образования и медицинских сестер. И, как мы видим, правительство не собирается решать ни одну из этих проблем”, — говорится в заявлении.