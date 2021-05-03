ВИДЕО | "Бояться нужно вируса, а не вакцины". Кийк и Сеэр рассказали жителям Эстонии о ситуации с COVID-19

Пресс-конференция прошла виртуально. В ней приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

Министр Кийк начал с того, что падение заболеваемости хоть и наблюдается, но его темпы не такие, какими мы бы хотели их видеть. ”Наша цель, чтобы уровень заболеваемости продолжал снижаться”, — сказал он. Особенно высокие показатели наблюдаются на севере страны и в центральной ее части.

Кийк сказал, что сегодня ослабляются ограничения, поэтому важно, чтобы все, кто имеет возможность, вакцинировались. Это единственный способ для выхода из ограничений.

”По-прежнему продолжается вакцинация всех пожилых людей. Для снижения нагрузки на больницы очень важно, чтобы они вакцинировались”, — сказал министр. Одну дозу уже получили 339 000 жителей Эстонии.

Министр отметил, что все вакцины, которые предлагаются в Эстонии, очень хорошо подходят для людей в возрасте от 50 лет и выше. ”Если говорить о вакцинах, то положительных результатов больше, чем рисков для здоровья. Бояться нужно вируса, а не вакцины. Если вам предлагается возможность вакцинации, сделайте это. Даже одна доза защищает и помогает избежать больничного лечения, в том числе интенсивной терапии”.

Сеэр в свою очередь сообщил, что сегодня по состоянию на 10:30 в дигитальной регистратуре было доступно 2300 номерков на вакцинацию, но интерес был очень большой и, скорее всего, в течение дня их разберут. Тем не менее, для беспокойства нет причин, поскольку свободные номерки будут постоянно добавляться в соответствии с количеством поступающей вакцины. Например, на этой неделе ожидается поступление около 50 000 доз.

По словам Сеэра, интерес к акции 1+1 в Ида-Вирумаа большой. ”Могу предоставить цифры позже, но процент резко вырос. К настоящему моменту процент вакцинированных в возрасте 70-79 лет вырос до 40, среди молодых он также вырос”, — отметил он.