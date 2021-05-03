ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министр здоровья и труда рассказывает жителям Эстонии о ситуации с COVID-19

Пресс-конференция пройдет виртуально. В ней примут участие министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

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