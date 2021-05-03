Новости Эстонии
03.05.2021, 12:45

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министр здоровья и труда рассказывает жителям Эстонии о ситуации с COVID-19

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Сегодня на традиционной пресс-конференции представители сферы здравоохранения расскажут жителям Эстонии об эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-конференция пройдет виртуально. В ней примут участие министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

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