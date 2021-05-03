"Ласнамяэ не нужно останавливать". Почему Россия внесла Томуска в санкционный список?
Сам Томуск не пожелал комментировать Delfi сложившуюся ситуацию и рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел.
Деятельность России в Эстонии направлена на русскоязычное население страны, представители которого ранее часто попадали в орбиту внимания Языковой инспекции. Предписания получали многие, от воспитателей детских садов до полицейских.
Многие политики, известные среди русскоязычного населения, выступали с критикой данного ведомства (то есть внесению Томуска в черный список предшествовало длительное недовольство местных русских) Например:
1. В прошлом году Яна Тоом (Центристская партия) сказала ERR: ”Мне не нравится Языковая инспекция. Я считаю, что она не нужна”. Тоом раскритиковала ведомство, которое провело проверку знания эстонского языка среди медиков, в результате чего были вынесены предписания и выписаны штрафы. Тоом критиковала инспекцию неоднократно.
2. Председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас в 2019 году следующим образом ответила на вопрос Eesti Päevaleht о том, нужен ли Эстонии более сильный кулак в языковом вопросе: ”В Ида-Вирумаа десятки школ, нуждающихся в деньгах, которые вы требуете отдать этому кулаку (языковой инспекции), чтобы привить любовь к языку, чтобы нанять жизнеутверждающих активных учителей и языковых консультантов, обучающим на эстонском языке и эстонскому языку, чтобы ученики могли целыми классами посещать театральные представления на эстонском языке”.
3. Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия): ”Вместо создания языкового департамента следует дополнительно инвестировать в улучшение доступности и качества обучения эстонскому языку. На это недавно указал и государственный контроль. Если мы будем вести умную политику и избегать ненужного противопоставления, то продвинемся намного дальше, чем если будем брюзжать в углу”.
4. Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) о наказании за плохое владение эстонским языком: ”Патриотизм возникает не через требования. Он возникает тогда, когда есть интерес и желание”.
5. Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия): ”Если бы языковая инспекция занималась формированием положительной мотивации, поддержкой, от нее было бы больше пользы и у нас было бы больше людей, владеющим этим языком. Ласнамяэ не нужно останавливать (отсылка к скандальному высказыванию Тыниса Лукаса — прим.ред.), ему нужны более хорошие возможности”.
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