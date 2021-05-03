Фанаты "Манчестер Юнайтед" сорвали матч с "Ливерпулем". Они недовольны владельцами своего клуба

Матч должен был начаться в 16:30 по британскому летнему времени (18:30 по московскому времени) в воскресенье, 2 мая. Новая дата матча пока не определена, она будет предметом переговоров между клубами.

Представитель Английской Премьер-лиги заявил, что отмена матча стала "совместным решением полиции, обоих клубов и Премьер-лиги".

Болельщики собрались у стадиона с зелеными и желтыми сигнальными ракетами, символизирующими исторически первые цвета клуба, который поначалу назывался "Ньютон Хит".

И первый случай срыва матча Премьер-лиги. В прошлом месяце владельцы МЮ попробовали присоединиться к Европейской Суперлиге, но после массового недовольства фанатов отказались от своего намерения.

Как все футбольные матчи в условиях карантинных ограничений, игра МЮ и Ливерпуля должна была пройти при пустых трибунах. Однако несколько сотен болельщиков все-таки сумели прорваться на поле. Полиция их выдворила, но через некоторое время некоторые из них выбежали на поле опять.

"Когда они [Глейзеры] пришли в 2005 году, у клуба не было долгов, а через несколько лет заговорили о долгах в 400 млн фунтов. - поделился своим недовольством с Би-би-си один из протестующих фанатов. - Посмотрите на стадион - прекрасный стадион, но он же ржавеет, разваливается, а им и дела нет, и с болельщиками они не общаются".

"Я считаю, что мы действуем наилучшим возможным образом", - подчеркнул он.

Представитель Премьер-лиги отметил, что соблюдение безопасности на стадионе "Олд Траффорд" является для нее приоритетом: "Мы понимаем и уважаем чувства болельщиков, но осуждаем акты насилия, преступную порчу имущества и нарушение границ частной собственности, особенно, учитывая, какую опасность они представляют во время эпидемии Covid-19". Он также добавил, что сочувствует полиции, которой пришлось иметь дело с такой опасной ситуацией, которой не место в футболе.

Игроки и "Манчестер Юнайтед", и "Ливерпуля" к моменту начала беспорядков еще не успели выехать на стадион из своих гостиниц.