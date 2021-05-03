Центр Ülemiste открывает расширенные и обновленные магазины(4)
Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил, что в течение того периода, когда центр был закрыт, у продавцов была возможность пересмотреть свою прежнюю деятельность и построить планы на будущее. ”Конечно, для продавцов это было непростое время, но очень многие проявляли активность — они размышляли о том, что и как следует улучшить. Для восстановления торговли нужны именно предприимчивые люди, но вместе с тем, и сами посетители должны вести себя ответственно, ведь вирус пока еще никуда не делся. Трудовая занятость сотен людей зависит от общих усилий”.
К моменту открытия центра многие магазины обновились или переехали на новые места, как например, магазин Beauty Republic, где продается инновационная продукция для поддержания красоты, и магазины одежды Valerio Maestri и iXCape. А в расширенном магазине Sports Direct теперь предоставлен большой выбор товаров для тренировок на свежем воздухе можно, в частности здесь можно приобрести велосипед. ”Сейчас эта категория товаров особенно важна для людей, учитывая начавшийся сезон и пандемию. Движение является важной составляющей здорового образа жизни, а в нынешнее время люди ценят здоровье еще больше, чем прежде”, — произнес Пярнитс.
Для обеспечения безопасного посещения центра в нем по-прежнему действуют многие правила безопасности, которые руководство центра просит посетителей соблюдать. Дополнительно к обязанности ношения маски, закрыты общественные зоны отдыха, ограничено пользование местами для сидения и отключена беспроводная интернет-связь общественного пользования. У входов в центр и во все магазины установлены дезинфицирующие средства для рук.
Также соблюдается требование касательно заполненности всего центра и магазинов — не более 25%. Для того чтобы посетители сами могли лучше планировать свои походы в центр и приходить в то время, когда там меньше народу, центр создал на своем сайте электронное приложение, в котором виден текущий уровень заполненности центра. Информация касательно посещаемости публикуется на сайте автоматически и базируется на количестве людей, подсчитываемом в реальном времени.
Памятка о посещении центра Ülemiste с 03.05.2021
- Кафе и рестораны продают еду только навынос.
- Тренажерный зал Gym! открыт для индивидуальных тренировок круглосуточно и без выходных.
- Входить в центр следует в защитной маске. При необходимости ее можно купить во входной зоне. Если посетитель имеет медицинское противопоказание по части ношения маски, следует носить предусмотренный для лица визир или прикрывать нос и рот шарфом.
- В центре ограничены общественные зоны для сидения и игровые зоны и отключена беспроводная интернет-связь.
- Для того чтобы посетители могли приходить в центр в то время, когда там меньше народу, на сайте центра создано электронное приложение, в котором виден текущий уровень заполненности центра (небольшое, умеренное или большое количество людей).
- Помимо этого, еще раньше было создано бесплатное приложение центра Ülemiste, которое помогает ориентироваться в этом центре и совершать покупки быстрее.
- На данный момент по-прежнему закрыты кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, игровые центры Trampolino и Lennumaa.
- Более подробную информацию о разных магазинах и услугах можно найти на сайте https://www.ulemiste.ee/ru/
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