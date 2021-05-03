Кылварт: даже через 30 лет мы должны быть заинтересованы в сохранении русской школы

Почему русские школы Таллинна по-прежнему оканчивает молодежь, не владеющая эстонским языком на должном уровне?
У учеников разные способности и возможности. Многое зависит от среды, где ученик живет и учится, а также от того, каковы возможности семьи. Не все зависит от школы. В то же время мы видим, что владеющей эстонским языком молодежи становится с каждым годом все больше. Все понимают, что эстонский язык нужно учить — никому не надо это объяснять. До сих пор нерешенными остаются многие проблемы, о которых говорилось годами: учителя, методика, учебные материалы. В это трудно поверить, однако даже через 30 лет после восстановления независимости у учеников по-прежнему нет возможности учить эстонский язык. С этим повседневно сталкиваются школы. Я считаю, что ситуация уже не столь критична, как 20 лет назад, поскольку владеющей эстонским языком молодежи сейчас в процентном соотношении намного больше. Сегодня мы можем заключить, что все одинаково понимают необходимость владения эстонским языком.
Сколько же выпускников русских школ, которые не владеют эстонским языком на должном уровне?
Я вижу, что результаты по эстонскому языку в русских школах улучшаются. Безусловно, процесс мог бы идти быстрее. В русских школах по-прежнему проблемой является нехватка учителей эстонского языка и учителей-предметников, преподающих на эстонском.
А в Таллинне учителей классов погружения русских школ или учителей эстонского языка нет?
В Таллинне 20 школ с русским языком обучения. В 12 школах введено языковое погружение, вдобавок есть одна эстонская школа с языковым погружением. У нас 28 русских детских садов, из них 20 — с языковым погружением. По-прежнему, однако, проблемой является поиск учителей эстонского языка. С этой проблемой каждый год сталкиваются практически все школы. В конце учебного года школы запускают масштабный поиск персонала. Языковое погружение — это не только лишь изучение эстонского языка, а отдельная методика, и учитель класса языкового погружения должен владеть такой методикой.
Что намерен предпринять Таллинн для повышения уровня владения языком?
Образованием управляет государство — оно составляет учебные программы, занимается подготовкой учителей и финансированием образования. Город поддерживает учреждения, чтобы у них был дополнительный ресурс.
В контексте образования очень важна возможность выбора. Школьное образование Эстонии является сильным — наши школы относительно самостоятельны, сами определяют образовательный уклон, нередко выбирают себе учебную концепцию и методики развития знаний в том или ином направлении. Во многом благодаря такому многообразию ученики могут выбрать себе подходящую школу исходя из своих способностей и достигнуть максимальной самореализации. Поэтому я считаю, что при изучении эстонского языка должны быть разные возможности, такие как языковое погружение, двустороннее языковое погружение, изучение в качестве иностранного языка.
Какая методика подходит наилучшим образом — зависит от конкретного ребенка. Одна из возможностей — двустороннее языковое погружение, которое, к примеру, практикуется в Таллиннской открытой школе. С момента открытия этой частной школы город поддерживал ее финансово и помещениями. В этой школе эстонцы и русские обучаются вместе, причем как на эстонском, так и на русском языке. И те, и другие семьи сделали выбор, осознавая, что это требует усилий и другого подхода со стороны родителей, однако они были к этому готовы. Школа растет и развивается. Мы видим, что и такое направление имеет право на существование.
Но это не единственно возможный путь, и нельзя сказать, что он должен подходить всем. Это одна из возможностей, свободный выбор. То есть можно учиться в таком формате, однако есть и классы языкового погружения, и должна быть системная методика, которая позволила бы ученикам начиная с первого класса и вплоть до гимназии качественно изучать эстонский язык и в том случае, когда математику и физику на эстонском языке не преподают.
Члены Партии Реформ заявляют, что в коалиционном соглашении стороны договорились относительно перехода на эстонский язык обучения. Члены Центристской партии это оспаривают. Как вы трактуете пункт коалиционного договора, затрагивающий эстоноязычное обучение?
А что именно означает переход на единую образовательную систему? У нас и сейчас единая система, те же учебные программы. Да, в каждой школе что-то по-другому, однако система является единой. Учебные концепции, уклоны, языки обучения разные, ведь у нас есть также немецкий и английский языки обучения, однако образовательная система остается единой. Что должен означать переход русской школы? В дальнейшем у нас будут эстонские школы для русских и эстонские школы для эстонцев? Или это означает, что мы смешаем все школы, соединим их по аналогии с Открытой школой, где выбор будет за родителями: половина школы — русские, и половина — эстонцы?
Говоря о переходе, следует конкретно назвать, чего мы хотим достичь. Если мы хотим, чтобы у нас были отдельные эстонские школы для русских, то где мы возьмем для них учителей? У нас наблюдается нехватка учителей и в эстонских школах. Если в русских школах повысятся зарплаты учителей, это создаст своего рода напряжение, что русские школы перекупают учителей. В ближайшие годы это не представляется возможным. С моей точки зрения, это не является и принципиально верным подходом.
Если же все будут учиться вместе, то мы должны честно поставить вопрос — готово ли к этому наше общество. Мне нравится пример Открытой школы. Это может быть идеальной общественной моделью, чтобы все учились вместе, обогащали друг друга и владели обоими языками, однако мы понимаем, что это не подойдет всем. И это нормально. Мы знаем, что уже сейчас желающих учиться в эстонских школах больше, нежели школы способны принять. Знаем также, что у родителей возникают вопросы: если большее внимание учителя будет уделено ученикам, которые вместе с предметом параллельно изучают и язык, это будет означать, что другим детям достанется меньше внимания. У нас и у Партии реформ принципиально разный подход.
Могла бы нынешняя двуязычная система сохраниться и через 30 лет?
Некоторым процессам для развития нужно время. Через 30 лет у нас будет больше учителей, больше возможностей учить эстонский язык. Верю, что все желающие получат эту возможность. Но я считаю, что спустя 30 лет мы по-прежнему должны быть заинтересованы в том, чтобы русские школы остались.
Почему некоторые молодые люди не владеют эстонским языком?
Почему некоторые неспособны выучить физику, математику или английский язык? У некоторых просто нет мотивации к учебе, но повторю еще раз, что с мотивацией к изучению языку я общей проблемы не вижу. Кто-то по объективным причинам не в состоянии выучить эстонский язык, а кто-то просто ленивый. Причины разные.
Очень важно, чтобы родители были готовы и сами вносить вклад. Мы видим, что в эстонские школы идут учиться дети, чьи родители вообще не знают эстонского и не могут помочь детям. Это отдельная проблема. Есть дети, которые не могут учиться на неродном языке. Таллиннский учебный консультативный центр занимается детьми с особыми образовательными проблемами. 65% обращающихся в центр детей учатся на иностранном языке. Возникает две проблемы: как вообще дети с особыми образовательными потребностями должны обучаться на иностранном языке и что делать с детьми, у которых возникла особая потребность, поскольку они начали учиться на иностранном и не смогли с этим справиться?
Возможно, для некоторых детей вопрос в том, что если директор школы до сих пор не удосужился выучить язык, то почему они должны?
Мы говорим о директоре Линнамяэского русского лицея Сергее Гаранже? Эта школа по результатам экзамена по эстонскому языку является одной из лучших русских школ. Да, это проблема, что директор не владеет языком, но это не тот случай, из-за которого у учеников отсутствует мотивация.
Недавно в одной из статей вас и Калле Кландорфа обвинили в том, что все предназначенные на спорт средства вы перенаправляете на свои любимые виды спорта.
Ни один вид спорта не принадлежит мне или Кландорфу. Разумеется, два вида спорта не получают большую часть всего спортивного финансирования. Финансирование спорта производится согласно формуле, и критерии, в отличие от каких-то других сфер, очень конкретные: количество медалей; количество занимающихся спортом; количество соревнований, в которых принимают участие; количество организуемых мероприятий. На основании этой формулы и происходит финансирование столичных видов спорта.
Большие начальные классы помогают избежать учебы в две смены
Во многих столичных школах разрешены начальные классы, в которых числятся не 24, а 32 ученика. По словам мэра Михаила Кылварта, в этом случае речь не идет о нарушении закона, поскольку с согласия попечительского совета разрешается увеличивать классы. Альтернативой большим классам является вторая смена, чего не хочет никто.
”Разумеется, было бы лучше, если бы в классах было меньше детей, однако каждый ребенок имеет право учиться в школе вблизи дома. Закон накладывает такое обязательство на самоуправления. Действительно, сейчас в школах много детей, однако мы видим, что в скором времени это изменится. Если одно время мы боролись с очередями в детских садах, открывая дополнительные группы, то сейчас мы наблюдаем снижение количества воспитанников в детских садах. Впоследствии число детей начнет снижаться и в школах”, — сказал Кылварт.
Число детей, нуждающихся в местах в школе и детском саду, не является каждый год одинаковым. ”К сожалению, циклично строить и закрывать школы невозможно, вот и появляется потребность в больших классах и второй смене”, — сказал Кылварт. Из-за нехватки мест в детских садах для открытия дополнительных групп город установил временные модульные пристройки к нескольким детским садам. Теперь такие модульные здания дают дополнительное место школам.