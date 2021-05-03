Кылварт: даже через 30 лет мы должны быть заинтересованы в сохранении русской школы

В Таллинне 20 школ с русским языком обучения. В 12 школах введено языковое погружение, вдобавок есть одна эстонская школа с языковым погружением. У нас 28 русских детских садов, из них 20 — с языковым погружением. По-прежнему, однако, проблемой является поиск учителей эстонского языка. С этой проблемой каждый год сталкиваются практически все школы. В конце учебного года школы запускают масштабный поиск персонала. Языковое погружение — это не только лишь изучение эстонского языка, а отдельная методика, и учитель класса языкового погружения должен владеть такой методикой.

Я вижу, что результаты по эстонскому языку в русских школах улучшаются. Безусловно, процесс мог бы идти быстрее. В русских школах по-прежнему проблемой является нехватка учителей эстонского языка и учителей-предметников, преподающих на эстонском.

У учеников разные способности и возможности. Многое зависит от среды, где ученик живет и учится, а также от того, каковы возможности семьи. Не все зависит от школы. В то же время мы видим, что владеющей эстонским языком молодежи становится с каждым годом все больше. Все понимают, что эстонский язык нужно учить — никому не надо это объяснять. До сих пор нерешенными остаются многие проблемы, о которых говорилось годами: учителя, методика, учебные материалы. В это трудно поверить, однако даже через 30 лет после восстановления независимости у учеников по-прежнему нет возможности учить эстонский язык. С этим повседневно сталкиваются школы. Я считаю, что ситуация уже не столь критична, как 20 лет назад, поскольку владеющей эстонским языком молодежи сейчас в процентном соотношении намного больше. Сегодня мы можем заключить, что все одинаково понимают необходимость владения эстонским языком.

Но это не единственно возможный путь, и нельзя сказать, что он должен подходить всем. Это одна из возможностей, свободный выбор. То есть можно учиться в таком формате, однако есть и классы языкового погружения, и должна быть системная методика, которая позволила бы ученикам начиная с первого класса и вплоть до гимназии качественно изучать эстонский язык и в том случае, когда математику и физику на эстонском языке не преподают.

Какая методика подходит наилучшим образом — зависит от конкретного ребенка. Одна из возможностей — двустороннее языковое погружение, которое, к примеру, практикуется в Таллиннской открытой школе. С момента открытия этой частной школы город поддерживал ее финансово и помещениями. В этой школе эстонцы и русские обучаются вместе, причем как на эстонском, так и на русском языке. И те, и другие семьи сделали выбор, осознавая, что это требует усилий и другого подхода со стороны родителей, однако они были к этому готовы. Школа растет и развивается. Мы видим, что и такое направление имеет право на существование.

В контексте образования очень важна возможность выбора. Школьное образование Эстонии является сильным — наши школы относительно самостоятельны, сами определяют образовательный уклон, нередко выбирают себе учебную концепцию и методики развития знаний в том или ином направлении. Во многом благодаря такому многообразию ученики могут выбрать себе подходящую школу исходя из своих способностей и достигнуть максимальной самореализации. Поэтому я считаю, что при изучении эстонского языка должны быть разные возможности, такие как языковое погружение, двустороннее языковое погружение, изучение в качестве иностранного языка.

А что именно означает переход на единую образовательную систему? У нас и сейчас единая система, те же учебные программы. Да, в каждой школе что-то по-другому, однако система является единой. Учебные концепции, уклоны, языки обучения разные, ведь у нас есть также немецкий и английский языки обучения, однако образовательная система остается единой. Что должен означать переход русской школы? В дальнейшем у нас будут эстонские школы для русских и эстонские школы для эстонцев? Или это означает, что мы смешаем все школы, соединим их по аналогии с Открытой школой, где выбор будет за родителями: половина школы — русские, и половина — эстонцы?

Говоря о переходе, следует конкретно назвать, чего мы хотим достичь. Если мы хотим, чтобы у нас были отдельные эстонские школы для русских, то где мы возьмем для них учителей? У нас наблюдается нехватка учителей и в эстонских школах. Если в русских школах повысятся зарплаты учителей, это создаст своего рода напряжение, что русские школы перекупают учителей. В ближайшие годы это не представляется возможным. С моей точки зрения, это не является и принципиально верным подходом.

Если же все будут учиться вместе, то мы должны честно поставить вопрос — готово ли к этому наше общество. Мне нравится пример Открытой школы. Это может быть идеальной общественной моделью, чтобы все учились вместе, обогащали друг друга и владели обоими языками, однако мы понимаем, что это не подойдет всем. И это нормально. Мы знаем, что уже сейчас желающих учиться в эстонских школах больше, нежели школы способны принять. Знаем также, что у родителей возникают вопросы: если большее внимание учителя будет уделено ученикам, которые вместе с предметом параллельно изучают и язык, это будет означать, что другим детям достанется меньше внимания. У нас и у Партии реформ принципиально разный подход.

Могла бы нынешняя двуязычная система сохраниться и через 30 лет?