Кылварт: даже через 30 лет мы должны быть заинтересованы в сохранении русской школы

Почему русские школы Таллинна по-прежнему оканчивает молодежь, не владеющая эстонским языком на должном уровне?

У учеников разные способности и возможности. Многое зависит от среды, где ученик живет и учится, а также от того, каковы возможности семьи. Не все зависит от школы. В то же время мы видим, что владеющей эстонским языком молодежи становится с каждым годом все больше. Все понимают, что эстонский язык нужно учить – никому не надо это объяснять. До сих пор нерешенными остаются многие проблемы, о которых говорилось годами: учителя, методика, учебные материалы. В это трудно поверить, однако даже через 30 лет после восстановления независимости у учеников по-прежнему нет возможности учить эстонский язык. С этим повседневно сталкиваются школы. Я считаю, что ситуация уже не столь критична, как 20 лет назад, поскольку владеющей эстонским языком молодежи сейчас в процентном соотношении намного больше. Сегодня мы можем заключить, что все одинаково понимают необходимость владения эстонским языком.