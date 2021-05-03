Новости Эстонии
03.05.2021, 09:32

Внимание! В ближайшие часы откроется запись на вакцинацию для возрастной категории 50+

 
Foto: Rauno Volmar
Центр систем здоровья и благополучия (TEHIK) сообщает, что в ближайшие часы в государственной дигитальной регистратуре откроется возможность зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса людям из возрастной категории 50+.

Представители ведомства просят пациентов запастись временем для осуществления процесса бронировки.

Предположительно, бронирование станет доступным в течение пары часов.

Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию могут все люди старше 65 лет и люди из группы риска в возрасте 60-64.

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