Внимание! В ближайшие часы откроется запись на вакцинацию для возрастной категории 50+

Представители ведомства просят пациентов запастись временем для осуществления процесса бронировки.

Предположительно, бронирование станет доступным в течение пары часов.

Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию могут все люди старше 65 лет и люди из группы риска в возрасте 60-64.

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