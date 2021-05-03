03.05.2021, 09:32
Внимание! В ближайшие часы откроется запись на вакцинацию для возрастной категории 50+
Foto: Rauno Volmar
Центр систем здоровья и благополучия (TEHIK) сообщает, что в ближайшие часы в государственной дигитальной регистратуре откроется возможность зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса людям из возрастной категории 50+.
Представители ведомства просят пациентов запастись временем для осуществления процесса бронировки.
Предположительно, бронирование станет доступным в течение пары часов.
Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию могут все люди старше 65 лет и люди из группы риска в возрасте 60-64.
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