Внимание! Открылась запись на вакцинацию для возрастной категории 50+

Кроме того, по решению правительства Эстонии в Ида-Вирумаа стартует акция 1+1. Это означает, что сопровождающий (1 человек) пожилого человека в возрасте 70+ на вакцинацию, который сам не попадает в группы подлежащих вакцинации, тоже может получать вакцину от коронавируса на месте, вместе с пожилым человеком. Данное предложение доступно только для жителей Северо-Востока страны. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.