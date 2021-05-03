03.05.2021, 09:32
Внимание! Открылась запись на вакцинацию для возрастной категории 50+(28)
Foto: Rauno Volmar
Центр систем здоровья и благополучия (TEHIK) сообщил, что сегодня утром в государственной дигитальной регистратуре открылась возможность зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса людям из возрастной категории 50+.
Представители ведомства просят пациентов запастись временем для осуществления процесса бронировки.
Бронирование стало доступным около 10 часов утра.
Кроме того, по решению правительства Эстонии в Ида-Вирумаа стартует акция 1+1. Это означает, что сопровождающий (1 человек) пожилого человека в возрасте 70+ на вакцинацию, который сам не попадает в группы подлежащих вакцинации, тоже может получать вакцину от коронавируса на месте, вместе с пожилым человеком. Данное предложение доступно только для жителей Северо-Востока страны. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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