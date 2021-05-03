Рынок недвижимости растет вместе с ценами на квартиры

Жилищных кредитов в марте было выдано на 156 млн евро больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

"До кризиса здравоохранения хорошим товаром для инвестора были однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а сегодня все-таки семейные квартиры", — сказала маклер агентства недвижимости Uus Maa Кетлин Юндас.

"Хотя рынок недвижимости активный, это все-таки не бум. По словам экспертов, речь скорее идет о риске перегрева", — говорит менеджер по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Активизацию рынка отмечают и банки.

"Например, в Таллинне средняя цена за квадратный метр в новых квартирах достигла 3000 евро. Она никогда не была такой высокой. Эксперты прогнозируют не снижение цен, а скорее продолжение их роста. Часть людей предпочитают заключать эти сделки раньше, а не позже", — прокомментировал менеджер розничного банкинга Luminor Танель Ребане.

По мнению экспертов, опасаться дефицита жилья все же не стоит, потому что в Таллинне с прошлого года запущено несколько крупных проектов по строительству новых многоквартирных домов.

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