За сутки в Эстонии выявлено 179 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 человека

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 81 человека. 59 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 35, в Тартумаа — 17 и в Валгамаа — 10 новых случаев заражения. В Вильяндимаа было выявлено девять, в Ляэне-Вирумаа — шесть, в Пярнумаа — пять и в Пылвамаа — четыре. В Рапламаа, Йыгевамаа и Ярвамаа добавилось по два, в Ляэнемаа и Вырумаа по одному.

На Хийумаа и Сааремаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 376,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 29 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 327 пациентов.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 254 человека (78%).

За сутки было введено 2443 дозы вакцины. В общей сложности вакцинированы 339 651 человек, из которых 125 319 человек получили обе дозы вакцины. Среди людей старше 70 лет как минимум одной дозой вакцины привиты 62%. В возрастной группе 70+ более 60% людей вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 59-летний мужчина и 84-летняя женщина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 1172 человека с коронавирусом.

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