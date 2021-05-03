Эстония проиграла России в керлинг и пока на чемпионате мира идет без побед

После 6 эндов (из 10) счет был равным, однако затем россиянкам, которые выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом из-за допинг-сканадала, удалось перехватить инициативу и довести матч до победы 8:6. Для сборной Эстонии это поражение стало 4-м в 4-х матчах, однако нужно учесть, что у нашей команды наиболее низкий рейтинг среди всех участников чемпионата, а россиянки являются лидерами турнира.