В пунктах платного тестирования на коронавирус теперь и взрослые могут сдать образец с помощью жидкости для полоскания горла

Цель — сделать тестирование более удобным. Лабораторный процесс при этом не изменится — жидкость для полоскания горла будут анализировать на наличие РНК коронавируса по точно такой же ПЦР-методике, как и в случае с образцами из носоглотки.

Теперь все желающие смогут сдать образец с помощью жидкости для полоскания горла в 5 пунктах SYNLAB для платного тестирования на коронавирус: в Таллинне по адресу Тёэкоя, 1, в Тарту по адресу Тегури, 37B, в Пярну по адресу Суур-Сепа, 14, в Нарве по адресу проспект Кангеласте, 2 [проспект Героев, 2] и в Йыхви по адресу Яама, 34.

После прибытия для тестирования человеку будут предлагать на выбор два варианта — взятие образца традиционным способом из носоглотки или с использованием жидкости для полоскания горла. В пунктах открытого тестирования, где берут образцы у пациентов с симптомами и подозрением на заболевание, у взрослых будут по-прежнему брать для анализа материал из носоглотки (согласно рекомендации ВОЗ).

Для обеспечения правильности процедуры сдача образца с использованием жидкости для полоскания горла возможна только в пунктах тестирования под руководством медика. При сдаче образца пациенту дадут 10 мл физиологического раствора соли, которым нужно будет прополоскать горло (важно понимать, что речь идёт не о жидкости для полоскания полости рта). Образец проанализируют в таллиннской лаборатории SYNLAB по методу ПЦР. Результаты будут готовы в течение 24 часов, как и при получении образца из носоглотки.

Стоимость теста останется такой же, то есть 58 евро. На основе теста, проведённого с использованием жидкости для полоскания горла, также выдают необходимый для поездок сертификат. Его теперь можно бесплатно скачать из приложения TESTI или на портале minu.synlab.ee.