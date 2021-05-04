Не было бы счастья, да несчастье помогло. Женщину выгнали из социального дома, но газета и соцотдел помогли ей в итоге найти жилье

В социальном доме на Туулемаа, 6, живут люди с непростой судьбой. Живут в небольших комнатах, за которые плата существенно меньше, чем на свободном рынке аренды. Но ситуации бывают всякие.

”Проблемы с финансами у меня начались еще в том году. С работой было не очень, то работала, то нет, — рассказывает Карина. — Потом вообще по счетам платить не смогла — весь наш этаж закрыли на карантин, в итоге на работу ходить было нельзя. Я предупредила, что у меня сложности. И сказала, что 15 марта должна получить зарплату и тогда погашу почти весь долг. Я бы могла заплатить 450 евро, долг на тот момент составлял уже 600 евро”.

За свое проживание и за больную раком маму Карина должна была платить 140 евро в месяц.

”Но в начале марта ко мне пришли и дали на подпись бумагу о выселении, — рассказывает женщина. — Я просила, умоляла, объясняла, что 15-го будут деньги, и я все заплачу. Нет, и все. И что нам теперь делать?”

Карину на несколько дней приютил знакомый. Но сразу сказал, что жить она у него может только до пятницы, 12 марта.

”А мама за неделю до случившегося упала, ее отвезли в больницу, была проблема с ногами, до сих пор не может вставать на ногу, — рассказывает женщина. — И вот тогда мне позвонили из больницы и сообщили, что у нее вдобавок еще и рак почки, метастазы пошли”.

Грамотные действия решают проблему

”МК-Эстония” сразу же связалась с Кариной и после уточнения обстоятельств попросила ее позвонить в соцотдел и объяснить свою ситуацию.

”Мне сказали, что нужна выписка со счета, тогда я могу ходатайствовать о прожиточном пособии, — передает беседу женщина. — Маму могут направить в какое-то социальное учреждение, потому что она больна. А мне ничего не предложили, только выплатить долг. Тогда они поищут что-то для нас. А пока что дорога — только на улицу. Но я маму никуда отправлять не буду, я ее не брошу!”

Тогда мы посоветовали ей записаться на прием и рассказать о своей сложной ситуации начальнику соцотдела.