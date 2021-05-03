Почему учителя хотят повышения своей средней зарплаты почти до 2000 евро

”Повышение зарплат совершенно не связано с ситуацией с коронавирусом. Эти разговоры и обещания партий, что зарплаты учителей будут уравнены с зарплатами специалистов с высшим образованием, идут уже давно. Сейчас минимальная зарплата учителя составляет 1315 евро, а средняя ожидаемая зарплата человека с высшим образованием — более 1700 евро, то есть на треть выше”, — отмечает Реэмо Волтри.

Он добавляет, что, говоря о школьных учителях, имеют в виду, как правило, специалистов с магистерской степенью. Если же зарплата учителей не будет достигать упомянутого уровня, то образование в нашей стране не будет в числе лучших в Европе.

”Все партии уже годы напролет обещают, что зарплата учителей должна быть равнозначна ожидаемой зарплате людей с высшим образованием. В Эстонии в среднем зарплата специалиста с высшим образованием на 20% выше, чем средняя зарплата по стране. Такой должна быть и зарплата учителей в Эстонии. Это должно быть зафиксировано постановлением правительства”, — считает Реэмо Волтри, педагог и председатель правления Союза работников образования Эстонии.

Однако же, по словам педагогов, повышение зарплаты не зависит от дистанционного обучения. Разговоры о повышении ведутся не первый год. За последний же год нагрузка учителей, вопреки расхожему мнению, выросла в разы.

Союз педагогов предлагает правительству в 2022 году поднять минимальную ставку брутто-зарплаты учителей до 1562 евро. Среднюю же зарплату педагогов следует поднять до уровня ожидаемой заработной платы людей с высшим образованием, то есть до 1874 евро в месяц. Такие цифры могут показаться слишком завышенными, особенно в период дистанционного обучения, когда, по мнению многих родителей школьников, учителя уделяют преподаванию недостаточно внимания.

”Год назад мы неожиданно перешли на дистанционную учебу, которая, по большому счету, длилась до конца учебного года. В начале этого учебного года было контактное обучение, которое перешло в гибридное, когда одни учатся в школе, другие дома. Уроки приходилось совершенно по-разному подготавливать к учебе в классе и к учебе дистанционно, нужно было делать много дополнительной работы”, — объясняет преподаватель физики Реэмо Вольтри.

”Сейчас время, конечно, сложное, но мы должны думать о будущем, не на пару месяцев, а на несколько лет вперед, — отмечает Реэмо Вольтри. — Переговоры только в начальной стадии, но я надеюсь, что мы придем к согласию о том, что будет в ближайшие годы, какие приоритеты будут поставлены. Когда учителям в 2020 году сказали, что зарплаты не повышаются, мы с этим смирились. Но мы точно не можем смириться с тем, что их не повысят в течение четырех лет”.

”В последних планах правительства говорилось, что в ближайшие четыре года зарплата учителей подниматься не будет. Если мы будем давать молодежи такие сигналы, что уже сейчас зарплата учителя на треть ниже необходимой, и что за четыре года она не поднимется и будет уже вполовину ниже, то никакой надежды не будет на обновление состава учителей. Тогда вообще не прибавится специалистов с соответствующей квалификацией, и наше образование серьезно пострадает”, — говорит педагог.

По его словам, уже сейчас среди учителей нет конкуренции, а в следующие пять лет тысячи из них выйдут на пенсию. И заменить их пока некому.

”Такая ситуация больше не может продолжаться. Профессия учителя должна цениться в обществе. А в XXI веке одним из важнейших критериев престижа профессии является то, какую зарплату получают работники. Исходя из этого критерия, молодые люди и не хотят выбирать эту профессию”, — считает Реэмо Волтри.

”Мужчины не идут в эту профессию, потому что их надо стимулировать прежде всего зарплатой. Мы все-таки в обществе, где мужчина кормилец семьи, ему нужна приличная зарплата. Поэтому ее поднятие привлекло бы и мужчин в школы. У нас в школе всего 4–5 мужчин-преподавателей на 100 учителей”, — делится Татьяна.

Татьяна, преподаватель английского языка со стажем 26 лет, также начинает свой рассказ с того, что зарплата влияет на престиж профессии, кроме прочего, еще и в гендерном отношении — мужчин-учителей значительно меньше, чем женщин.

В целом он считает, что за год учителя и ученики уже приспособились к новому порядку работы. Навыки и тех и других тоже улучшились. Роль родителей в учебе тоже увеличилась, но это не означает, что снизилась нагрузка учителей.

Что касается самого контакта с учениками, педагог отмечает, что дистанционная учеба не подразумевается исключительно в виде онлайн-лекций от учителя. Большую долю обучения занимает самостоятельная работа, которую тоже педагог должен подготовить и проверить. ”Это должно быть в равновесии. Самостоятельные занятия, конечно, должны быть соразмерны времени урока. Но если у ученика нет способности самостоятельно планировать свое время, то вечером родители будут семь часов подряд делать с ним все то, что не было сделано за день”, — отмечает педагог.

”Нельзя просто ждать, что школы и учителя сами поймут, что нужно, если мы как родители не будем давать обратную связь. Но я могу заверить, что в большинстве школ сейчас проводят много онлайн-уроков. Их подготовка, проведение и обратная связь тоже занимают время. Могу ли я поговорить с учеником лично, или же я проверяю его письменную работу и посылаю ответ, что занимает больше времени”, — говорит педагог. Он отмечет, что нагрузка педагогов и раньше не укладывалась в отведенные по закону часы. А с дистанционным обучением она значительно выросла. В то же время дополнительная работа учителей никак не оплачивается государством.

Если в какой-то школе сейчас проходит недостаточно онлайн-уроков, это исключение, считает он. В таком случае родителям следует обращаться к учителям, чтобы обговорить и то, чего сами родители ожидают от учебы детей.

Много внеурочной работы

Относительно нагрузки Татьяна также отмечает, что работа не заканчивается после звонка.

”Я прихожу домой, у меня куча проверок, подготовок к урокам. У меня больше 8 классов, где в среднем по 10 человек. Ответ каждого нужно проверить, ответить, дать задания. Кто говорит, что нагрузка учителя снизилась, тот совершенно не имеет представления о нашей работе. В прошлом году, когда пандемия началась, рабочий день у меня длился 18 часов. После этого я пластом лежала, но еще что-то продолжала делать. Сейчас я немного видоизменила свою систему, потому что работать в том же ритме было бы невозможно”, — говорит Татьяна.

Татьяна отмечает, что у нее хорошие отношения с детьми, и она дает им возможность выполнять задание в удобное для них время. Но это не означает, что нагрузка педагога уменьшилась.

”Когда началась учеба по компьютеру, я в день отправляла по 70 электронных писем. И это было не просто ”здравствуй, как дела”. Это были большие форматы проверенных работ с рекомендациями, приложениями и т. д. А оплачивается учительский труд только за контактные часы. То, что я поздно вечером или с пяти утра готовлюсь к занятиям, мне никто не оплачивает. Это как если бы механику платили за то, что он нашел поломку в машине, а ремонт он бы делал бесплатно. Поэтому поднятие зарплаты будет правильной компенсацией за труд учителя”, — считает Татьяна.

Физически и морально тяжело