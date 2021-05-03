В результате аварий с участием мотоциклов три человека оказались в больнице

В 14 часов на перекрестке улиц Лийва и Пуйестеэ в Элва 44-летняя женщина на легковом автомобиле Audi A6 Avant не заметила знак STOP, в результате чего врезалась сбоку в ехавший справа мотоцикл Yamaha FZ6-N под управлением 34-летнего мужчины. Водителя мотоцикла и пассажира — 30-летнюю женщину — доставили в Клинику Тартуского университета.

В 22:56 поступило сообщение об аварии на парковке возле Румму теэ, 4 в Таллинне, где 19-летний молодой человек не справился с управлением мотоцикла KTM 250EXC-F и упал. Скорая доставила его в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Кроме этого, за сутки было задержано 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического.