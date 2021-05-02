02.05.2021, 23:08
ФОТО | Тишину таллиннского вечера нарушили "Черные ястребы"(32)
Сегодня около 21:30 над Таллинном пролетели три вертолета Blackhawk ("Черный ястреб").
Вертолеты с красным крестом на борту направлялись на восток, очевидно, на базу Тапа.
Несколько читателей "Дельфи" написали, что вертолеты довольно низко пролетали над многоквартирными домами. Скорее всего, вертолеты летели с аэродрома Эмари на базу в Тапа. На данный момент неизвестно, был ли этот перелет учениями.
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