ФОТО | Тишину таллиннского вечера нарушили "Черные ястребы"

Вертолеты с красным крестом на борту направлялись на восток, очевидно, на базу Тапа .

Несколько читателей "Дельфи" написали, что вертолеты довольно низко пролетали над многоквартирными домами. Скорее всего, вертолеты летели с аэродрома Эмари на базу в Тапа. На данный момент неизвестно, был ли этот перелет учениями.