Новости Эстонии
02.05.2021, 23:08

ФОТО | Тишину таллиннского вечера нарушили "Черные ястребы"

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Сегодня около 21:30 над Таллинном пролетели три вертолета Blackhawk ("Черный ястреб").

Вертолеты с красным крестом на борту направлялись на восток, очевидно, на базу Тапа.

Несколько читателей "Дельфи" написали, что вертолеты довольно низко пролетали над многоквартирными домами. Скорее всего, вертолеты летели с аэродрома Эмари на базу в Тапа. На данный момент неизвестно, был ли этот перелет учениями.

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