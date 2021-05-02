Девушка дня. Давайте поддержим Анетт Контавейт, она красотка

Даже странно, что на Анетт так редко обращают внимание фотографы глянцевых журналов, ведь эстонская теннисистка является едва ли не идеалом северной красоты: высокая, стройная светлоглазая блондинка. К тому же - вне корта - верх элегантности.

В отличие от многих героинь нашего блога, Контавейт зарабывает на жизнь исключительно спортом, не монетизирует инстаграм (поэтому в нем всего 81 тыс подписчиков), а в фото в бикини выставляет по случаю отпуска в теплых странах. Сейчас для такого времяпрепровождения - не лучший год.

Обычно в этом блоге мы подробно представляем биографию спортсменки - но об Анетт Контавейт портал Rus.Delfi.ee и так пишет немало. Поэтому давайте просто ее фотографиями полюбуемся, а то на спортивных сайтах всё больше отчеты о матчах и игровые фото в кепочке. Но мы-то знаем, что Анетт Контавейт может и пошалить.



О своей личной жизни спортсменка предпочитает не говорить, но это не значит, что на фото она непременно появляется одна. Нет, порой с ней такие спутники, которые ни за что не дадут ее в обиду.

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