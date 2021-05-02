Российские миллиардеры подали в суд из-за книги ”Люди Путина”

Совладелец ”Альфа-Групп” Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания ”Роснефть” в марте и апреле 2021 года подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins, сообщает Financial Times.

Представитель Фридмана заявил изданию, что ни он, ни Авен (состояние первого Forbes оценивает в $15,4 млрд, второго — в $5,2 млрд) не координировали свои действия с другими истцами и обратились в суд лишь после того, как в HarperCollins отказались обсуждать предложенные меры для исправления ситуации. ”Роснефть” не ответила на запрос FT, связаться с Чигиринским через его адвокатов изданию не удалось.

Поводом для исков стала публикация HarperCollins книги ”Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад”, которую написала бывший московский корреспондент FT Кэтрин Белтон. В ней описывается ”приход российского президента к власти и его отношения с олигархами”.

В издательстве назвали книгу Белтон ”тщательно подготовленной” и важной работой. ”Мы будем решительно защищать право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес”, — заявили в HarperCollins. Белтон от комментариев отказалась.

Книга ”Люди Путина” вышла в Великобритании в прошлом году. Ее автор — бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Она прожила в России 16 лет. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России Владимиру Путину экс-офицеров КГБ и силовиков включила в сферу своего влияния ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты. Книга представляет собой расследование с комментариями кремлевских инсайдеров, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, криминальных элементов и олигархов, большинство из которых пожелали сохранить анонимность. Ключевым эпизодом книги является история компании ЮКОС.

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