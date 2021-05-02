Новости Эстонии
02.05.2021, 18:23

ФОТО | Православные праздники в Таллинне прошли спокойно

 
Ранее мэр Таллинна Михаил Кылварт направил премьер-министру Кае Каллас письмо, в котором предлагал рассмотреть возможность смягчения обусловленных COVID-19 ограничений со 2 мая, чтобы православные верующие смогли по традиции отметить главный праздник года — Пасху.

Глава правительства это предложение не приняла.

Сегодня массового скопления людей у Александро-Невского собора и у расположенного напротив Рийгикогу, где уже около месяца проходят акции протеста, не наблюдалось. У Рийгикогу было относительно немного протестующих.

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