02.05.2021, 18:23
ФОТО | Православные праздники в Таллинне прошли спокойно
Ранее мэр Таллинна Михаил Кылварт направил премьер-министру Кае Каллас письмо, в котором предлагал рассмотреть возможность смягчения обусловленных COVID-19 ограничений со 2 мая, чтобы православные верующие смогли по традиции отметить главный праздник года — Пасху.
Глава правительства это предложение не приняла.
Сегодня массового скопления людей у Александро-Невского собора и у расположенного напротив Рийгикогу, где уже около месяца проходят акции протеста, не наблюдалось. У Рийгикогу было относительно немного протестующих.
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