Индрек Саар: социал-демократы разочаровались в Кае Каллас и в правительстве

”Те, кто сегодня руководит нашей страной, годами говорили, что образование — это приоритет, что учителя должны получать достойную зарплату. Но, придя к власти, они тут же забыли о своих словах и отложили решение этого крайне важного вопроса на светлое будущее, когда мы войдем в пятерку самых богатых стран. Но мы никогда туда не войдем, если правительство будет вести себя таким образом. Напомню, что когда социал-демократы были в правительстве, мы значительно повысили зарплату учителей”, — отметил он.

”А как должны себя чувствовать работники сферы здравоохранения, полицейские, спасатели, персонал по уходу, социальные работники, все те, кто на протяжении многих-многих месяцев в условиях кризиса работали с колоссальной физической и эмоциональной нагрузкой. Им недавно сказали, что если зарплата и повысится, то чисто символически, да и то за счет резервных средств. А многие не получат и этого”, — продолжил Индрек Саар.

По его словам, когда переходишь из оппозиции во власть, нельзя забывать о своем обещании заняться проблемой хронического недофинансирования сферы здравоохранения.

”Напомню, что за последние десять лет медицина получила единственное серьезное дополнительное финансирование благодаря проведенной социал-демократами реформе. Еще недавно Кая Каллас, которая затем стала премьер-министром, много раз требовала от тогдашнего правительства увеличить финансирование медицины. Даже в коалиционном договоре записано: ”Продолжим развивать модель солидарного здравоохранения и направим дополнительные средства на сокращение очередей к врачам”. Но почему тогда в утвержденной правительством стратегии госбюджета об этом нет ни строчки?!” — подчеркнул Саар.

Председатель Социал-демократической партии в своей речи также прокомментировал решение реформистов и центристов вдвое сократить выделяемые государством средства на кружки и спортивные секции.