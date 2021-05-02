Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде

По словам Рааба, Великобритания, которая в нынешнем году председательствует по ротации в организации семи крупнейших индустриальных стран Запада, призовет участников G7 эффективнее бороться с пропагандой из РФ.

"Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире", — пояснил Доминик Рааб.

Проект EUvsDisinfo в Европе

В 2015 году Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) создала проект EUvsDisinfo, цель которого — "более эффективное реагирование на текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Европейский Союз, его государства-члены и соседние страны". При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и Восточного партнерства.

В начале нынешнего года он обнародовал рейтинг из девяти фейковых сообщений и других "несуразных ошибок" прокремлевских СМИ и властных структур, составленный по итогам 2020-го. Первое место в списке заняла реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Информационное сопровождение этой операции наблюдатели ЕС назвали "главным позором" России.

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