В Вяйке-Ыйсмяэ павильоны автобусных остановок станут экспозицией ретро-выставки

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова в этом году исполняется 35 лет с того момента, когда архитекторы были удостоены государственной премии за компактную планировку Вяйке-Ыйсмяэ. "Управа приурочила к этой дате историческую ретро-выставку о Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы рассказать о жизни того времени в период формирования района", — сказал Сильянов.

"В связи с действующими ограничениями выставку не получилось организовать в привычном формате. Поэтому выставка из 40 фотографий расположена на семи павильонах автобусных остановок Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы каждый желающий в удобное время смог насладиться и посмотреть экспонаты даже в период ограничений", — рассказал Сильянов и пригласил всех на интересную весеннюю прогулку.

"Помимо ретро-выставки в соцсетях управы доступна серия публикаций, на которых предлагается вспомнить историю Вяйке-Ыйсмяэ в фотографиях и фактах", — добавил заместитель старейшины.

Спланированный в 1968 году (Март Порт и Малле Меэлак) и построенный в конце 1970-х начале 1980-х годов жилой района Вяйке-Ыйсмяэ выглядел с высоты птичьего полёта как идеальный круглый город. В отличии от Мустамяэ и Ласнамяэ в Вяйке-Ыйсмяэ рассчитанном на 45 000 жителей не было запланировано микрорайонов, весь район был расположен вокруг круглого пруда.

Новый район получил на общем плане Таллинна 1960 году название Вяйке-Ыйсмяэ. Название взяли с небольшого поселения Ыйсмяэ, который располагался севернее Вяйке-Ыйсмяэ. Также в пользу этого названия сыграло то, что в то время были популярны названия на мяэ (горный) — Ласнамяэ, Мустямяэ.

Вяйке-Ыйсмяэ самый маленький из трёх панельных жилых районов Таллинна, но в отличие от других, он был полностью построен. В 1987 году в районе Рокка-аль-Маре и Какумяэ, сейчас там располагается Пикалийва, была запланирована постройка Суур-Ыйсмяэ, но наступившее смутное время перестройки не дало претворить планы в жизнь.