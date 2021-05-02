На Лаагна теэ на 3,5 часа установили мобильную камеру слежения за скоростью: зафиксировано 73 нарушения

По словам подполковника патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхана Евонена, в Таллинне на Лаагна теэ в этом году ДТП, в которых пострадали бы люди, не было. Только с материальным ущербом произошло семь ДТП, два из них по вине нетрезвых водителей.

"Ежегодно с наступлением хорошей погоды полиция повсеместно по Эстонии замечает рост нарушений скоростного режима и Лаагна теэ не исключение. Надзор за дорожным движением на Лаагна теэ является одним из приоритетом полицейских Пыхьяской префектуры. Чем выше скорость, тем больше вероятность попасть в ДТП и тем серьезнее будут последствиям. Поэтому соблюдать режим надо не для полиции, а для собственной безопасности и безопасности других людей", — говорит подполковник.

"На Лаагна теэ очень много автобусов, поэтому просим других водителей считаться с ними и не совершать перед автобусами резких маневров, чтобы избежать резкого торможения автобусах. В таких ситуациях могут в салоне автобуса могут упасть и пострадать пассажиры. Но и водителей автобусов просим, чтобы они, будучи профессионалами, показывали на дороге достойный пример", — призывает Евонен.

"Чтобы приехать вовремя, надо выехать вовремя, тогда не придется превышать скорость, рискуя собой и другими", — заключает представитель правопорядка.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.